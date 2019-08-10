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你的一票決定漁光島的風貌 8月13日至18日票選

2019-08-10 10:30聯合報 記者邵心杰╱即時報導

安平區公所指出，每日的投票時間上午10時起至下午5時止，投票地點在安平圖書館及安...
安平區公所指出，每日的投票時間上午10時起至下午5時止，投票地點在安平圖書館及安平旅遊資訊中心。圖／安平區公所提供
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你心目中的漁光島是什麼樣的模樣？台南市安平區今年度的參與式預算「點亮漁光島－為安平化妝」計畫，歷經2場公民大會討論，產生了12項與運動、休閒、遊憩、藝術、生態等等兼具實用及創意的好點子，再經提案工作坊形成6個候選方案，將於8月13日（周二）至18日（周日）票選，預計選出2個執行方案；只要是年滿16歲以上，居住、設籍、就業、就學於台南的民眾，都可以擁有2票的投票權利，邀請大家一起來為漁光島的入口空地意象投出神聖的一票。

安平區公所指出，每日的投票時間上午10時起至下午5時止，投票地點在安平圖書館及安平旅遊資訊中心，投票的民眾可以獲得一支代表「漁光星火」的螢光棒。投完票後，民眾可以帶著它到漁光島的漁光燈箱（漁光大橋下橋後左側）點燈，讓大家一起用星星之火點亮漁光島。

同時，為感謝民眾熱烈參與，公所還會贈送精美文具禮物包括Snoopy環保飲料提袋、Snoopy多功能票卡套、Tsum Tsum筆袋、白爛貓文件夾，歡迎市民朋友共襄盛舉。

這次票選的6項提案分別是「漁光島彩繪藝術園區」：希望透過彩繪概念在漁光島設置多個具有安平文化及漁光在地元素的木製品，並廣邀藝術人才共同進行彩繪創作，形成漁光島特色彩繪園地；「漁光島森林教室」：利用昆蟲及動物造形的裝置藝術來塑造漁光島森林教室，並融合在地蚵元素製作休憩空間以及森林步道，創造出大人小孩都可以一同參與的互動空間。

「假日海洋文化沙堡露營遊戲區」：將漁光特產蚵殼碎化為地面基底，再鋪上木板步道以及設置帳篷區，除了有效防止雨天積水問題，還可以隔出親子互動的玩沙區；「漁光林間迷宮」：以種植矮小喬木，利用植物營造林間迷宮，除了保有原始林相及解決違規停車問題，更提升綠美化效益，並具有教育意義，使民眾更加認識當地原生植物及生態，還能創造親子遊玩的童趣迷宮。

「漁光島裝置藝術特色公園」：設置海洋風帆、月牙灣、劍獅守護神等相關安平文化造形之裝置藝術，並以蚵殼、竹架為元素，營造「出漁躍龍門月牙灣，光顯蚵寮鯤鯓湖」的意象。並配合校園畢業展覽，招募藝術家進駐設置裝置藝術。除了提升整體藝術氛圍，還可以創造遮風避雨的遊憩空間；「安平特色滾球大戰」：依現有地形規畫多元休閒運動場地，保留原有林相，讓喜愛運動的朋友在樹蔭下享受滾球之樂，讓民眾除了到海邊走走，也能體驗法式滾球。

安平區公所指出，只要是年滿16歲以上，居住、設籍、就業、就學於台南的民眾，都可以...
安平區公所指出，只要是年滿16歲以上，居住、設籍、就業、就學於台南的民眾，都可以擁有2票的投票權利，邀請大家一起來為漁光島的入口空地意象投出神聖的一票。圖／安平區公所提供
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今年度的參與式預算「點亮漁光島－為安平化妝」計畫將於8月13日（周二）至18日（...
今年度的參與式預算「點亮漁光島－為安平化妝」計畫將於8月13日（周二）至18日（周日）票選，預計選出2個執行方案。圖／安平區公所提供
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裝置藝術投票親子
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