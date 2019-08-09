台灣紙紮文化法國放光！巴黎藝文指南推薦10大必看展

2019-08-09 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



正在法國國家凱布朗利博物館展出的《PALACE PARADIS 極樂天堂》，是由文化部駐法國台灣文化中心與凱布朗利博物館共同主辦，高雄市立美術館執行製作2019年海外展，以當代藝術呈現台灣祭儀糊紙祭品文化，獲巴黎藝文指南Sortir à Paris選為今夏巴黎十大必看展覽之一。這也是法國國家凱布朗利博物館首度展出台灣文化藝術主題展。

你嚮往往生之後仍繼續享受在人間擁有的樂趣嗎？俗稱「紙紮」的台灣祭儀糊紙祭品功能即在於此，透過火化傳遞給死者，確保在陰間仍擁有舒適的物質享受。高美館表示，這些真實而曇花一現的複製品，隨著火焰消逝，呈現了深植於台灣文明裡生者與祖先彼此依附的思維。《PALACE PARADIS 極樂天堂》就是向這些神秘而詩意的作品致敬。從紙紮祭品的製作技術，乃至主要材質紙張的象徵意義，探討了這項傳統的根源及其在當代的轉變。

高美館指出，在台灣，喪葬紙紮用品與這段悠久的歷史脫離不了關係，並成為一原創且在地的藝術。《極樂天堂》正是向台灣「新興糊紙文化」與「Skea天堂紙紮」兩個團隊的創作致敬。

法國國家凱布朗利博物館《極樂天堂》參觀路線，從靈厝、居家用品與紙紮食物開始，這些都是最早期的喪葬祭品。展覽第二部分名為「購物天堂」，著眼於奢侈品與新科技產品，展出名牌複製品及呼應最新潮流的科技產品，像是安裝有專屬「天堂」的應用程式的智慧型手機。而在展覽最後一部分，則圍繞著祖先祭祀、以及免於受「餓鬼」騷擾的必行儀式。展場還設有多媒體裝置，呈現喪葬紙紮祭品的製作過程與火化儀式，讓參觀者更能深入體會喪葬紙紮習俗的深遠意義。