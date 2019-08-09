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台灣紙紮文化法國放光！巴黎藝文指南推薦10大必看展

2019-08-09 17:06聯合報 記者徐如宜╱即時報導

正在法國國家凱布朗利博物館展出的《PALACE PARADIS 極樂天堂》，是由文化部駐法國台灣文化中心與凱布朗利博物館共同主辦，高雄市立美術館執行製作2019年海外展，以當代藝術呈現台灣祭儀糊紙祭品文化，獲巴黎藝文指南Sortir à Paris選為今夏巴黎十大必看展覽之一。這也是法國國家凱布朗利博物館首度展出台灣文化藝術主題展。

你嚮往往生之後仍繼續享受在人間擁有的樂趣嗎？俗稱「紙紮」的台灣祭儀糊紙祭品功能即在於此，透過火化傳遞給死者，確保在陰間仍擁有舒適的物質享受。高美館表示，這些真實而曇花一現的複製品，隨著火焰消逝，呈現了深植於台灣文明裡生者與祖先彼此依附的思維。《PALACE PARADIS 極樂天堂》就是向這些神秘而詩意的作品致敬。從紙紮祭品的製作技術，乃至主要材質紙張的象徵意義，探討了這項傳統的根源及其在當代的轉變。

高美館指出，在台灣，喪葬紙紮用品與這段悠久的歷史脫離不了關係，並成為一原創且在地的藝術。《極樂天堂》正是向台灣「新興糊紙文化」與「Skea天堂紙紮」兩個團隊的創作致敬。

法國國家凱布朗利博物館《極樂天堂》參觀路線，從靈厝、居家用品與紙紮食物開始，這些都是最早期的喪葬祭品。展覽第二部分名為「購物天堂」，著眼於奢侈品與新科技產品，展出名牌複製品及呼應最新潮流的科技產品，像是安裝有專屬「天堂」的應用程式的智慧型手機。而在展覽最後一部分，則圍繞著祖先祭祀、以及免於受「餓鬼」騷擾的必行儀式。展場還設有多媒體裝置，呈現喪葬紙紮祭品的製作過程與火化儀式，讓參觀者更能深入體會喪葬紙紮習俗的深遠意義。

凱布朗利博物館特別安排朱利安･盧梭擔任此展的策展人，朱利安是法國文化部核定的國家級策展人，去年策畫了｢藝術裡的亞洲鬼怪展｣，受到各界矚目與歡迎。這次為策畫｢極樂天堂｣，他在高美館協助下來到台灣訪視傳統和當代紙紮的藝匠和設計師。朱利安表示，台灣的紙紮工藝，有著深遠的文化底蘊，也充滿了人情妙趣，更有豐富的藝術創意，他以歐洲人的視野，探索此一領域，期望為法國觀眾帶來不一樣的文化內涵。《極樂天堂》在法國國家凱布朗利博物館 瑪汀･歐柏雷展館，展出到10月27日。

《PALACE PARADIS 極樂天堂》展品「饗食天堂｜SKEA天堂紙紮」。圖...
《PALACE PARADIS 極樂天堂》展品「饗食天堂｜SKEA天堂紙紮」。圖／法國國家凱布朗利博物館提供
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《PALACE PARADIS 極樂天堂》正在法國國家凱布朗利博物館展出。圖／高...
《PALACE PARADIS 極樂天堂》正在法國國家凱布朗利博物館展出。圖／高美館提供
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《PALACE PARADIS 極樂天堂》正在法國國家凱布朗利博物館展出。圖／高...
《PALACE PARADIS 極樂天堂》正在法國國家凱布朗利博物館展出。圖／高美館提供
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法國博物館巴黎
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