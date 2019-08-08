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慶祝人類登月50年 南瀛天文館開辦「登月旅行團」

2019-08-08 09:39聯合報 記者周宗禎╱即時報導

慶祝人類登陸月球50周年，南瀛天文館舉辦2019臺南天文嘉年華「飛月遊樂園」系列活動，推出「登月旅行團」活動，要「帶領民眾造訪月球各知名景點」。

人類已近50年沒再上過月球，南瀛天文館是透過氣體力學、聲波、作用力與反作用力等原理的「任務關卡」，結合彩繪及尋寶，讓遊客從遊戲中學習月球相關知識，並體驗當年阿姆斯壯登陸月球時的感受。

舘方表示，完成虛擬旅程後，還能獲得紀念品。遊客憑當日購買的套票即可現場兌換參團「通行證」，希望各地民眾暑假來南瀛天文館「完成一趟登月之旅」。

天文館也針對喜愛天文手作活動的親子家庭，八月每個周末分別推出「月亮燈」及「宇宙船」DIY課程。運用裝飾與可愛小玩偶所製作的月亮燈，在燈光襯托下顯得輕巧可愛。而透過拍拍宇宙船的製作，除了能理解星球引力對太空飛行器的作用，更可認識偉大的科學家－牛頓，以及他所發現的運動力學，課程內容寓教於樂。歡迎有興趣的民眾至「南瀛天文館」官網報名參加。

2019台南天文嘉年華相關活動及報名，可至南瀛天文館官網查詢 (http://www.taea.tn.edu.tw)，洽詢電話06-5761076。

民眾體驗發射空氣火箭。圖/舘方提供
民眾體驗發射空氣火箭。圖/舘方提供
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南瀛天文舘教導民眾製作月球燈。圖/舘方提供
南瀛天文舘教導民眾製作月球燈。圖/舘方提供
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天文館太空旅行團
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