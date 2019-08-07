台南唯一！郵務士自製明信片 看見佳里郵便局之美

2019-08-07 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



日治時期佳里郵電局（舊佳里郵局建築），是台南市現存唯一郵電相關的日治時期官署建築，經台南市文資處提報為歷史建築，今年將完成調查研究，後續再爭取設計及維修經費；在郵局工作的文史工作者莊昭盛說，早年很多建物要提報歷史建築就莫名起火，大家都不太敢提這棟建築的歷史，他特地拍照做影像紀錄後再印製明信片，期待早日看到郵電局建築整修後重新活化。

郵務士莊昭盛長期投入郵政相關文史研究，一路關注佳里郵便局建築保存再活化，他說，目前全台只剩9棟郵電相關日治官署建築，南部有嘉義、佳里、里港、潮洲及澎湖等，建築形式不一，佳里郵便局很具特色，期待早日看到修復活化。

台南市文資處表示，原佳里郵便局因見證日治時期郵電發展史，也是台南現存唯一郵電相關的日治官署建築，具歷史文化價值；建築採日式切妻頂屋頂設計，在日本是宮殿、神社常用的設計，牆面以砌磚及洗石子工法並用，相當精緻，外觀頗具個性，造形優美，反映1930年代當時的建築風格，在105年底由文資處公告為歷史建築。

台南市文資處長林喬彬表示，原佳里郵便局目前是財團法人台灣電信協會、財團法人台灣郵政協會管理，文資處協助爭取調查研究經費127萬元，中央補助8成，市府與所有權人負擔2成，後續會繼續協助爭取設計及修復工程費，初估要2千多萬元，但要看最後設計才能決定，至於未來如何活化，管理單位曾透露願與市府合作，因位在佳里中山路上地點佳，已有不少人有興趣。