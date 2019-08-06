北市私人首座 迪化207博物館認證

2019-08-06 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市長柯文哲（右）昨天參觀迪化二○七博物館內販售古早冰淇淋的攤車等器具。 記者侯永全／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲（右）昨天參觀迪化二○七博物館後，品嘗著冰棒接受媒體訪問。記者侯永全／攝影 分享 facebook

台北市大稻埕「迪化207博物館」，歷經20個月行政程序，成為台北市首座完成設立登記的私立博物館。是繼新北市世界宗教博物館，台中市林獻堂博物館，又一座官方認證的私人博物館！

文化部於2015年通過「博物館法」至今，完成登記的私立博物館僅3座，文化部政務次長彭俊亨表示，設立私立博物館，主要仍仰賴民間發動，自從該法公告實施，各界有不同討論，文化部近期將推動論壇，匯集大家意見，未來擬修正「博物館法」。

台北市迪化街一段207號「迪化207博物館」，建物興建於1962年，2009年列為「歷史建築」，2016年台積電前發言人陳國慈承購，並創辦「迪化207博物館」，透過主題展覽及藝文活動，除創造老房新生命，更訴說台灣在地人文歷史故事。

昨「迪化207博物館」舉行私立博物館授證儀式，陳國慈提到，該建物並不老，屋齡僅57歲，當年蓋的時候皆合法，但卻不符現在法令，感謝北市府協助，希望她的經驗，能成為其他老屋轉型的參考案例。

陳國慈認為，世界各地的私立博物館，大多為老房子，透過獨有見證歷史、蒐藏文物、擁有故事，在地方講述事情及分享，台灣老房跟私立博物館的型態也會結合為一，這是美好的文化串連，鼓勵有更多老屋走私立博物館路線。

台北市長柯文哲表示，「迪化207博物館」是北市首座設立登記的私人博物館，他期盼能有更多小型私人博物館或美術館的設立，共同成就台北市文化的內涵。

「迪化207博物館」現正辦「食涼」特展，分8個展區，從台灣天氣及吃涼歷史說起，再到迪化街的青草店，以及家中夏日常吃的退火食品，讓外界更了解台灣食涼文化。