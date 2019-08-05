落難神明被警收留 5神明輪坐值班台

2019-08-05 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 江國豪 ／屏東報導



屏東縣潮州分局內的「警察廟」內，供奉多尊落難神明，每到農曆7月分局也會舉辦普度儀式。 記者江國豪／攝影 分享 facebook

台灣民間信仰崇敬鬼神，屏東縣潮州分局內的「警察廟」內，供奉多尊落難神明，每到農曆7月分局會舉辦普度儀式，員警平時則燒香祭拜，以求治安平順或早日破案，而為讓各神明能夠輪流鎮守地方平安，還特別打造「神明值班台」，讓神明每周輪流值班。

「警察廟」其實並無廟名，因在警察局內建廟才有這個稱呼，神龕內供奉五尊「落難神明」。民國92年，有潮州農民在水果集貨場拾獲獨山國王、關公、濟公、土地公、中壇元帥五尊神像，被裝在箱中棄置，潮州分局一開始以遺失物處理，但半年公告期過後無人領回，因而暫將神明安置在總務室供奉，翌年由時任分局長張仁勇集資建廟。

屏東縣潮州分局內的「警察廟」，每到農曆7月分局也會舉辦普度儀式。 記者江國豪／攝影 分享 facebook

警帶卷宗相求 盼早日破案

資深員警說，早年偵查隊辦案陷入膠著，甚至會把卷宗帶到神尊面前，以求早日破案。另外，前分局長張慈慧幾乎每日祭拜以求轄區安寧，榮調後曾將南投家鄉的紫晶宮土地公請到潮州作客一個月，並到轄內各派出所走走。而歷任分局長在上任時也都會向「警察廟」的神明上香致意，並在每年普渡時主持中元法會。

警察廟的五位神明每週輪流坐值班台，相當特殊。 記者江國豪／攝影 分享 facebook

神明輪流值班 每周換一位

負責管理警察廟的「廟公」工友洪世興說，「神明值班台」與值班制度，在民國97年建立，每周換一位神明負責值班。分局員警表示，據說因建廟後有信徒來請神明解惑，卻常擲不到筊，認為是神明到境內巡視，後來以擲茭的方式與神明溝通後，讓神明輪流「值班」。