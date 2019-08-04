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居高臨下觀茶山 百年南山寺背後還有這傳奇故事

2019-08-04 10:28聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市坪林區的漁光里「南山寺」，又稱仙公廟，為拍攝雲海的攝影秘境，迄今已逾百年歷史，主祀呂洞賓，除了為許多攝影愛好者的最佳拍攝點外，擁有悠久歷史的南山寺還有神奇的傳說，讓這座位於深山的廟宇，更增添一股神秘氣息。

坪林南山寺又稱仙公廟，清光緒28年（1902年），由來自福建漳州的學者林揚發起，並召集坪林地方人士共同建寺，當時南山寺曾向木柵指南宮孚佑帝君( 呂洞賓) 分靈鎮殿，以破天然風水之煞。南山寺視野遼闊，景色怡人，寺廟前可以遠眺周遭群峰及坪林茶園風光，以及北勢溪曲流地形「大舌湖」，寺廟後方可以看到通往茶園的蜿蜒道路及海拔800公尺的800高地。

由於南山寺位於北宜公路的半山腰，除了成為新北市坪林區重要的地標，也是一個觀光據點。但為何在漁光村興建南山寺？相傳清光緒年間，當地開墾的居民經常爭鬥並發生口角，有地理師指出，當地的大舌湖蜿蜒長得像蛇舌，與像老鷹展翅攻擊的綠山相剋相爭，需要設立學堂教化人心，因此，在鄉紳的捐助下，於制高點興建南山寺，漁光村居民從此相安無事、和平相處。

迄今已有117年歷史的南山寺，原本為茅草屋頂建築，但經過6次修建後，如今廟宇外觀變得金碧輝煌，由於主祀呂洞賓，因此才又稱做仙公廟，廟宇中除了呂洞賓外，還祀奉其他菩薩。當初之所以取名為南山「寺」，目的是要避開日據時代信奉佛教的日本，在台所實施的焚廟政策，有了「寺」名，似乎與佛教有所牽連，可避免寺廟被破壞，現今南山寺大大標示著「仙公廟」，同時又標明「南山寺」。

另外，除了南山寺觀景台外，南山寺仙的停車場因視野遼闊，除了賞雲海，也經常可以看到許多熱愛攝影的好手，來搶拍雲海、星空、日出等各種自然奇景，時常可以看到許多人扛著攝影器材上山拍照，甚至直接就在停車場露營，等待最佳拍攝時機，隨時出動。

新北市坪林區的漁光里「南山寺」，又稱仙公廟，為拍攝雲海的攝影秘境，迄今已逾百年歷...
新北市坪林區的漁光里「南山寺」，又稱仙公廟，為拍攝雲海的攝影秘境，迄今已逾百年歷史。記者胡瑞玲／拍攝
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