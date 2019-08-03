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西方媒材創作東方主題 畫家張榮顯回鄉書寫水彩新美學

2019-08-03 16:17聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高市圖林園分館今天邀請藝術家張榮顯，回林園家鄉展開一場別具個人特質的「賦歸賦─張榮顯創作個展」。張榮顯以西方媒材創作東方主題，從廟宇、神像到家將臉譜，這些經常出現在廟宇場域的相關元素幾乎都成為他取材表現的對象物，同時也傳達對家鄉土地的情懷。

張榮顯從小在純樸的林園鄉野長大，倚山又靠海，居民多以種植、捕魚溫飽生活。在這仰賴天地的環境中，為尋求心靈上的慰藉，因此造就地方廟宇林立、廟會活動頻繁的特質。他自小追逐廟會活動長大，就像「追星族」的狂熱一樣，成為生命經驗中影響很大的一部分。

張榮顯的作品從廟宇題材到風景描繪，將水彩媒材的流動特質或空間留白的手法，轉換成視覺的書寫，故事性投射在每件作品的光線、色彩、肌理等架構中，傳達藝術創作並非只是「寫實」客觀的呈現，而是展現另種個人美學的語彙與自我投射。

高市圖林園分館主任李文娟表示，這是張榮顯第一次回家鄉辦的個人展，在今天開幕第一天和最後一天9月14日上午11點，會進行兩現場水彩示範。張榮顯住在林園潭頭里，天氣好時可看到南北大武山，這是他對家鄉最美的印象之一，今天就選了有大武山為背景的家鄉風景在現場作畫。林園國小學童楊子萱也很喜歡畫畫，帶著妹妹在現場觀看，覺得畫家好厲害。

西方媒材創作東方主題 畫家張榮顯回鄉書寫水彩新美學
西方媒材創作東方主題 畫家張榮顯回鄉書寫水彩新美學
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畫家張榮顯現場水彩示範，吸引民眾圍觀。圖／高市圖林園分館提供
畫家張榮顯現場水彩示範，吸引民眾圍觀。圖／高市圖林園分館提供
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高市圖林園分館邀畫家張榮顯，回林園家鄉展開一場別具個人特質的「賦歸賦─張榮顯創作...
高市圖林園分館邀畫家張榮顯，回林園家鄉展開一場別具個人特質的「賦歸賦─張榮顯創作個展」。圖／高市圖林園分館提供
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畫家張榮顯（左）將現場畫作贈予圖書館。圖／高市圖林園分館提供
畫家張榮顯（左）將現場畫作贈予圖書館。圖／高市圖林園分館提供
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張榮顯描繪的木吒二太子。圖／高市圖林園分館提供
張榮顯描繪的木吒二太子。圖／高市圖林園分館提供
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