親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

互相傷害！南韓也宣布出口「白名單」剔除日本

曼谷6連爆！市中心「土製炸彈」連環襲擊，已4傷

影／輭轎腳轉大人 竹市竹蓮寺7日辦七夕成年禮

2019-08-02 16:26聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

「歡喜十六轉大人，輭轎腳保平安」新竹市政府與竹蓮寺8月7日舉辦七夕成年禮活動，邀年滿15至17歲的青少年參加，透過輭轎腳、脫絭、飲成年酒等儀式象徵成年，要為自己的行為負責，感謝七娘媽的庇佑平安長大，更祈求保佑未來的人生平安順遂，當晚舉辦七夕晚會，邀大家共度浪漫的中國情人節。

香火鼎盛的竹蓮寺主祀觀世音菩薩，也供奉七娘媽，信眾視七娘媽為孩童的守護神，許多家長為祈求幼兒平安成長，會帶幼兒拜七娘媽為義母，並掛上護身符，稱為掛絭，滿16歲時會在七夕七娘媽誕辰時到竹蓮寺祝壽酬謝，並脫絭象徵成年。

市府今天在竹蓮寺宣傳七夕成年禮活動，副市長沈慧虹、竹蓮寺管理委員會主委許修睿的妻子許林俞彣等人參拜觀世音菩薩、七娘媽眾神後，將七娘媽神像恭迎至廟前廣場的神轎安座，由新竹女中辛采育、香山高中蘇思敏及新竹高中卓建均、阮迎家4名16歲的學生示範，依序跪爬輭過七娘媽轎腳。

沈慧虹、許林俞彣分別為4名學生脫絭、送上成年酒、平安符及祝福蛋糕，4名學生都說要參加七夕成年禮，期許自己成為大人後能承擔更多責任。

沈慧虹說，竹蓮寺是重要的信仰中心，感謝竹蓮寺及議長許修睿長期捐贈白米、消防車、救護車等物資，濟弱扶貧，七娘媽被視為孩童的守護神，七夕七娘媽的誕辰舉辦成年禮意義重大，也期許參加成年禮的青少年轉大人後，可以走自己的路，朝自己的理想努力。

竹蓮寺副總幹事謝政憲說，竹蓮寺每年七夕都會舉辦成年禮活動，希望年滿16歲的青少年轉大人後，能夠對自己負責，對各方面自我要求，成年禮報名可電洽（03）5628188，另外，7日晚間7點起舉辦七夕晚會，邀請宇宙人樂團及陳芳語、黃奕儒、魏嘉瑩等歌手表演，歡迎大家來欣賞。

新竹市竹蓮寺8月7日舉辦七夕成年禮活動，年滿16歲的青少年透過輭轎腳、脫絭、飲成...
新竹市竹蓮寺8月7日舉辦七夕成年禮活動，年滿16歲的青少年透過輭轎腳、脫絭、飲成年酒等儀式象徵成年。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市竹蓮寺8月7日舉辦七夕成年禮活動，年滿16歲的青少年透過輭轎腳、脫絭、飲成...
新竹市竹蓮寺8月7日舉辦七夕成年禮活動，年滿16歲的青少年透過輭轎腳、脫絭、飲成年酒等儀式象徵成年。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市竹蓮寺8月7日舉辦七夕成年禮活動，年滿16歲的青少年透過輭轎腳、脫絭、飲成...
新竹市竹蓮寺8月7日舉辦七夕成年禮活動，年滿16歲的青少年透過輭轎腳、脫絭、飲成年酒等儀式象徵成年。記者黃瑞典／攝影
分享

七夕新竹神轎
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

u故事／公車司機變身熱血教練 燃燒馬祖高中棒球魂

2019-08-02 12:00

存款億萬富翁700人 台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-02 08:49

魂牽夢縈好滋味 屏東甜滋滋巧克力饗宴任你吃

2019-08-02 08:45

新北烏來輕旅行 搭台車、看瀑布

2019-08-02 00:04

列自然紀念物／八斗子「海豹岩」有意跟進 也意見分歧

2019-08-01 23:55

台南321巷藝術聚落 爭到修復費

2019-08-01 23:36

象鼻岩列自然紀念物？公聽會無共識

2019-08-01 23:36

私房景點／花蓮吉安楓林步道 看日出、賞夜景

2019-08-01 23:33

到台中探險 大手牽小手一起露營做甜點

2019-08-01 16:09

恆春搶孤8冠王 陳進興不藏私

2019-07-31 23:55

恆春搶孤等嘸人 報名隊伍迄今僅過半

2019-07-31 23:55

影／新竹都隍城廟開虎門 好兄弟放榮譽假

2019-07-31 23:48

風伯傳人搶救 「波麗士風獅爺」變萌了

2019-07-31 23:43

今天鬼門開！基隆老大公廟 點亮4000盞普度公燈

2019-07-31 23:32

周末來大湖老官道 踏青嘗尊梨

2019-07-31 23:05

簡直變臉 王明宗把警局「鬼娃」風獅爺變可愛娃娃兵

2019-07-31 18:14
看更多

熱門文章

台灣第一！合歡山暗空公園 獲得國際認證了

2019-08-02 09:29

豪大雨特報 高雄路竹、湖內道路出現積水

2019-08-01 18:50

台中親子餐廳「叉子」8月底熄燈 網友驚問「怎會呢？」

2019-08-01 22:01

清境高空步道吸金7千萬 鄰近商圈卻像「貧民窟」

2019-08-02 08:59

清境高空觀景步道變長了 票價擬調漲至80元

2019-08-01 17:00

高雄大雨造成8625戶停電 台電搶修晚間8點15分全部復電

2019-08-01 20:33

花蓮80年便當店下月吹熄燈號 傳統味道成回憶

2019-08-02 08:26

只能再走11天！再見了宜蘭橋 8月13日要封橋改建

2019-08-02 11:17

國民黨嘉縣山區立委找陳以真 「個人因素」無意願

2019-08-02 10:34

象鼻岩公告特殊地形文資首例 2度公聽會仍搞不定

2019-08-02 08:53

綠營酸愛情摩天輪8月「動工」跳票 高市府拿逐字稿駁斥

2019-08-01 17:48

老農津貼會再漲！陳吉仲允諾新方案不少於7500元

2019-08-01 19:18

影／苗縣海拔最高水稻「印崗米」還有限定版美景

2019-08-02 08:58

韓國瑜憶兒時在校被體罰挨板子 最期待這個人出現

2019-08-01 19:27

斥資千萬！屏東中正游泳池重啟 打造無障礙環境

2019-08-01 17:28

高麗菜種植登記首日冷清 嘉縣農民：跟老天賭有賺

2019-08-01 17:27

夕陽餘暉 舊山線鐵道自行車「第5班次」發車了

2019-08-01 21:07

僱工砍30年老龍柏 她坦承「無知」

2019-08-01 23:36

影／這星期在台南別闖紅燈 各分局評比都會全力抓

2019-08-02 14:47

嘉市副市長尚未報到 小內閣先異動

2019-08-02 11:01

板橋大觀社區今遭剷平 自救會無奈：我們不是違占戶

2019-08-01 18:55

挨批「眼中只有陸客」 中市府嗆：不要逢燕必亂

2019-08-02 15:36

接受立委選舉徵召惹議 蔡淑惠盼黨部合理說明

2019-08-01 21:09

擴大育兒津貼上路 台中的加碼補助一張表讓你懂

2019-08-01 18:43

台南後壁芳榮米廠的台灣越光米 奪農糧署精饌米獎冠軍

2019-08-01 20:14

申請育兒津貼 中央竟還沒上線

2019-08-01 23:04

26家車隊 「愛叫車App」試營運

2019-08-02 00:15

毛小孩也有專屬輕旅行！台中市首創「寵物文化行」

2019-08-02 08:27

從白天逛到晚上 斗六火樹銀花市集無縫銜接

2019-08-02 12:37

大自然傑作「海豹岩」 公告保護利弊難料

2019-08-02 08:54

盧秀燕指林佳龍托育完成少 前局長：龍規畫別抹煞

2019-08-01 18:24

可愛度爆表！台灣喔熊熱氣球 飄揚在法國的天空

2019-08-02 08:26

基隆舊公車修理廠設停車場 可停37小型車、16大型車

2019-08-02 14:47

士軍官校畢業患思覺失調 她靠做月餅找回自信

2019-08-01 16:58

北海坑道開鑿50週年 邀當年工程戰士回馬祖參訪

2019-08-01 17:42

「美人魚」游進海科館 8月3、10、17日下午登場

2019-08-02 12:21

陸限自由行中市府提策略 議員：怎麼還是爭取中國客？

2019-08-02 15:58

影／午後雷陣雨 桃園龍潭降下冰雹

2019-08-01 20:36

鹿湖301農路又崩塌 警籲民眾暫勿上山

2019-08-02 11:17

用路人注意！高屏大橋這幾天路面刨鋪有交管

2019-08-02 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top