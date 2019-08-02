影／輭轎腳轉大人 竹市竹蓮寺7日辦七夕成年禮

2019-08-02 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



「歡喜十六轉大人，輭轎腳保平安」新竹市政府與竹蓮寺8月7日舉辦七夕成年禮活動，邀年滿15至17歲的青少年參加，透過輭轎腳、脫絭、飲成年酒等儀式象徵成年，要為自己的行為負責，感謝七娘媽的庇佑平安長大，更祈求保佑未來的人生平安順遂，當晚舉辦七夕晚會，邀大家共度浪漫的中國情人節。

香火鼎盛的竹蓮寺主祀觀世音菩薩，也供奉七娘媽，信眾視七娘媽為孩童的守護神，許多家長為祈求幼兒平安成長，會帶幼兒拜七娘媽為義母，並掛上護身符，稱為掛絭，滿16歲時會在七夕七娘媽誕辰時到竹蓮寺祝壽酬謝，並脫絭象徵成年。

市府今天在竹蓮寺宣傳七夕成年禮活動，副市長沈慧虹、竹蓮寺管理委員會主委許修睿的妻子許林俞彣等人參拜觀世音菩薩、七娘媽眾神後，將七娘媽神像恭迎至廟前廣場的神轎安座，由新竹女中辛采育、香山高中蘇思敏及新竹高中卓建均、阮迎家4名16歲的學生示範，依序跪爬輭過七娘媽轎腳。

沈慧虹、許林俞彣分別為4名學生脫絭、送上成年酒、平安符及祝福蛋糕，4名學生都說要參加七夕成年禮，期許自己成為大人後能承擔更多責任。

沈慧虹說，竹蓮寺是重要的信仰中心，感謝竹蓮寺及議長許修睿長期捐贈白米、消防車、救護車等物資，濟弱扶貧，七娘媽被視為孩童的守護神，七夕七娘媽的誕辰舉辦成年禮意義重大，也期許參加成年禮的青少年轉大人後，可以走自己的路，朝自己的理想努力。