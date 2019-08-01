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農曆7月有何禁忌？不宜度險犯難 做重大決定

2019-08-01 21:01聯合報 記者林宛諭╱即時報導

今天是農曆7月鬼門開，彰化師範大學台文所教授、易經專家胡瀚平說，7月是一年之中陽氣漸弱，陰氣漸長的時候，此時運勢低迷氣弱的人，不宜度險犯難，盡可能到人多的地方，人煙稀少、墓地喪家陰氣重，也不宜去。

胡瀚平說，十二辟卦的否卦七月建申，陰陽之氣否塞不通。否卦與泰卦為相反之兩卦，泰卦曰「小往大來」，否卦則曰「大往小來」。泰卦《彖》曰「則是天地交而萬物通也」，否卦《彖》則曰「則是天地不交而萬物不通也」。否卦地氣（下方三陰爻）停留在下，天氣（上方三陽爻）則停留在上，天地陰陽之氣無法交流，因此萬物為之否塞不通，這時候懂得趨吉避凶才是重要的。

胡瀚平說，意思就是說七月是一年之中陽氣漸弱，陰氣漸長的時候，此時運勢低迷氣弱的人，不宜度險犯難，而頭髮不宜遮住額頭，額頭是身體的神燈所在；身弱時也不宜買新鞋，以免中邪。

台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢表示，七月有些禁忌，像是不買房子、不入厝、不結婚、不開幕，其實若以科學化的思維來看，因為農曆七月多天氣炎熱，在心浮氣躁並不宜做這類重大決定及事情。

林茂賢說，中元普度是融合佛教和道教的習俗，農曆七月拜好兄弟的習俗都是在門口拜，不會在室內拜，意思就是不要把好兄弟引進門，鬼是以前的人，人是未來的鬼，也不可怕，中元普度其實是一種慈悲心的展現，而各地也會在7月最後一天辦搶孤，就是要在鬼門關這天確定將孤魂野鬼「強制驅離」。

彰化縣鹿港地藏王廟也將在農曆7月13日下午在福鹿溪施放水燈，13日到15日舉行消...
彰化縣鹿港地藏王廟也將在農曆7月13日下午在福鹿溪施放水燈，13日到15日舉行消災祈福中元普度法會。圖／翻攝自鹿港地藏王廟臉書
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