農曆7月有何禁忌？不宜度險犯難 做重大決定

2019-08-01 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



今天是農曆7月鬼門開，彰化師範大學台文所教授、易經專家胡瀚平說，7月是一年之中陽氣漸弱，陰氣漸長的時候，此時運勢低迷氣弱的人，不宜度險犯難，盡可能到人多的地方，人煙稀少、墓地喪家陰氣重，也不宜去。

胡瀚平說，十二辟卦的否卦七月建申，陰陽之氣否塞不通。否卦與泰卦為相反之兩卦，泰卦曰「小往大來」，否卦則曰「大往小來」。泰卦《彖》曰「則是天地交而萬物通也」，否卦《彖》則曰「則是天地不交而萬物不通也」。否卦地氣（下方三陰爻）停留在下，天氣（上方三陽爻）則停留在上，天地陰陽之氣無法交流，因此萬物為之否塞不通，這時候懂得趨吉避凶才是重要的。

胡瀚平說，意思就是說七月是一年之中陽氣漸弱，陰氣漸長的時候，此時運勢低迷氣弱的人，不宜度險犯難，而頭髮不宜遮住額頭，額頭是身體的神燈所在；身弱時也不宜買新鞋，以免中邪。

台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢表示，七月有些禁忌，像是不買房子、不入厝、不結婚、不開幕，其實若以科學化的思維來看，因為農曆七月多天氣炎熱，在心浮氣躁並不宜做這類重大決定及事情。