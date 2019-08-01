口銜畫筆彩繪人生 童福財苗栗醫院畫展激勵病友

2019-08-01 18:19 中央社 苗栗縣1日電



衛生福利部苗栗醫院。記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

56歲口畫家童福財多年前服役受訓意外受傷，全身癱瘓，一度對生命絕望，透過口銜畫筆彩繪找回自我、體悟人生；衛福部苗栗醫院今天舉辦童福財「彩色人生」畫展，激勵人心。

童福財自幼個性活潑，勇於嘗試新事物，卻在20歲服役接受跳水訓練時，不慎傷及頸椎，造成全身癱瘓，大小便都無法控制，生活全得依賴家人協助，他以為人生就此跌入谷底。

被宣判終身癱瘓後幾年，童福財一度灰心喪志、自暴自棄，曾經不想造成家人負擔試圖輕生，但受到親情召喚、宗教開示，嘗試發揮對繪畫的濃厚興趣，以口銜筆作畫，逐漸突破自怨自艾困境。

儘管經常畫到嘴巴破皮流血，童福財仍以堅毅鬥志，掌控有限體力和癱瘓肢體，慢慢畫出一幅幅具有堅強生命力的油畫，他也透過畫作，修復自己深層破碎的情緒與傷痛；幾經努力，童福財的畫與人生故事獲得社會回響，成為知名口畫家。

苗栗醫院居家護理師賴佩君，數月前到童福財家中服務，發現工作室裡擺放多幅作品，對他扭轉命運逆境的毅力深受感動，力邀他到醫院舉辦畫展。童福財「彩色人生」主題畫展，今天起至29日，在苗栗醫院門診大廳藝文櫥窗展出。

苗栗醫院代理院長李永恒今天在畫展開幕式中，頒發感謝狀給童福財，期盼藉由畫作鼓勵更多病友、家屬和民眾，帶給社會更多正能量；童福財也分享，生命沒有永遠的不快樂，「面對人生挫折時，轉念是最好的方法」。