恆春搶孤8冠王 陳進興不藏私

2019-07-31 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



被譽為「恆春搶孤王」的屏東恆春鎮代會副主席陳進興，曾奪下8次搶孤冠軍，4年前退出賽場後，不藏私指導後輩。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

屏東恆春中元祭典搶孤活動本月15日熱鬧登場，被譽為「恆春搶孤王」的恆春鎮代會副主席陳進興，曾奪下8次搶孤冠軍，堪稱搶孤界傳奇人物，4年前退出賽場轉為工作人員，不藏私地指導後輩攀爬技術。現年43歲的陳進興笑稱，雖然體力大不如前，每年賽前仍會「技癢」，有股參賽衝動。

恆春搶孤在傳統4柱舊制時，體型削瘦的陳進興就曾3度奪冠，改為36柱新賽制後，他擔任最關鍵的攻旗手，分別在2008、2011、2012、2015年4度奪冠，加上帶隊遠征宜蘭頭城搶孤奪下1次冠軍，生涯共奪下8次冠軍，被譽為「恆春搶孤王」、「搶孤界的麥可喬丹」。

流傳200多年的搶孤活動有民俗禁忌，曾多次發生奪冠者不久發生重大傷亡意外，在地方引發議論。陳進興說，人要敬天畏神，賽前他先到廟裡祈福，登上棚頂後將臉抹黑，不讓「好兄弟」看到，賽後再到廟裡謝神，相信「與人為善、心誠則靈」。今年報名隊伍不如預期，他認為不一定要32隊，20隊就足以讓比賽有競爭性、可看性。

「恆春搶孤王」和86年犯下白曉燕命案的綁匪同名，讓人印象深刻。他說，當時一度讓他生活受到不小影響，遞出名片、到醫院看病或到公家機關洽公時，不免引來關注眼神，常被問到要不要改名，他認為名字只是代稱，更何況名字是父母給的，很堅定不會改名。