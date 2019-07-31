簡直變臉 王明宗把警局「鬼娃」風獅爺變可愛娃娃兵

2019-07-31 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣警局金湖分局門口的2尊「波麗士風獅爺」，因為造形顏色詭異，遭批評像「金童玉女」，警局連忙找「風伯傳人」王明宗緊急「搶救」，王明宗經過將近1周的「微整形、大改造」，讓風獅爺改頭換面變萌了，不少小朋友路過都搶著來拍照。

明天就進入俗稱「鬼月」的農曆7月，為了趕在7月完工，王明宗連日來密集趕工，花了整整一周，每天在大太陽下彩繪，他直說，整個人都快中暑虛脫了，看到他那麼累，連金湖分局長黃維章都跳下來充當「油漆工」幫忙，讓他很感動，好在總算順利交差了，成果大家也都很滿意。

王明宗提到，他的改造計畫，先把風獅爺用多層白漆覆蓋，再重新上色構圖塑型，大幅改造，像最被詬病的男版風獅爺吐出嚇人的舌頭，經過他的巧手改造，舌頭變成可愛的山羊鬍，還配上可愛的酒窩，又戴副眼鏡，另外，帽子也改成法國的警察帽子，馬上讓整體造形從詭異變成俏皮可愛，瞬間加分。

至於女版風獅爺，整張臉原本是厚重的粉紅色，相當不自然，他也把她改成膚色，讓她看起來溫柔多；而原本要畫出胸部曲線，讓她看起來比較像女生，但因為花崗石，無法塑形做出波濤洶湧，最後只能改畫成穿著反光背心。另外，後腦勺則畫上長辮子，再把卡通式的大眼睛改為瞇瞇眼、嘴角往上揚，簡直就成為可愛「小甜心」。