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奉天宮百年傳統鬼月封鐘鼓 媽祖慈悲渡眾生

2019-07-31 11:08聯合報 記者魯永明╱即時報導

明天進入農曆7月民俗鬼月，俗稱鬼門關打開，奉祀開臺媽祖的嘉義縣新港奉天宮，在每年農曆6月最後一天，依循傳統作法「封鐘鼓」，在農曆7月停止鳴鐘擊鼓，封鐘鼓以免被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。

奉天宮董事長何達煌上午率董監事，在祭典儀式結束後親自封鐘鼓，「封鐘鼓」儀式在今天農曆6月29日舉行，誦經團以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安。依據傳統古禮封鐘鼓後，廟方農曆七月整整1個月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。

農曆7月封收鐘鼓的傳統，源自笨港天后宮時期，迄今有數百年歷史，開臺媽祖今年駐臺398年，仍維持傳統，完全展現媽祖慈悲普度眾生的精神。

「封鐘鼓代表媽祖慈悲普度眾生的具體表現」何達煌說，即使人人懼怕無形眾生，媽祖也不忍心傷害無家可歸的「先民、好兄弟」。每逢農曆初一、十五及十四、月底4天，奉天宮早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神；但是到了農曆7月，為避免來到陽間的「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受陽間普度，故依例禁止。

奉天宮在104百年建醮及105年圓醮後，首次舉辦啟建靈寶啟燈消灾赦罪法會暨無上拔度普度齋壇法會，從農曆7月5日、6日、7日三天特聘高功道長於本宮廟前廣場舉行為信眾消災祈福。

明天進入農曆7月民俗鬼月，俗稱鬼門關打開，奉祀開臺媽祖的嘉義縣新港奉天宮，在每年...
明天進入農曆7月民俗鬼月，俗稱鬼門關打開，奉祀開臺媽祖的嘉義縣新港奉天宮，在每年農曆6月最後一天，依循傳統作法「封鐘鼓」，董事長何達煌封鐘鼓。圖／奉天宮提供
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明天進入農曆7月民俗鬼月，俗稱鬼門關打開，奉祀開臺媽祖的嘉義縣新港奉天宮，在每年...
明天進入農曆7月民俗鬼月，俗稱鬼門關打開，奉祀開臺媽祖的嘉義縣新港奉天宮，在每年農曆6月最後一天，依循傳統作法「封鐘鼓」，董事長何達煌封鐘鼓。圖／奉天宮提供
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明天進入農曆7月民俗鬼月，俗稱鬼門關打開，奉祀開臺媽祖的嘉義縣新港奉天宮，在每年...
明天進入農曆7月民俗鬼月，俗稱鬼門關打開，奉祀開臺媽祖的嘉義縣新港奉天宮，在每年農曆6月最後一天，依循傳統作法「封鐘鼓」，董事長何達煌封鐘鼓。圖／奉天宮提供
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媽祖奉天宮鬼月
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