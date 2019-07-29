好時尚！ 客家人相揪穿藍衫

為推廣客家藍衫，美濃退休教師黃淑玫（右）常穿傳統藍衫出門。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

族群服飾也可以很時尚！客家大本營高雄美濃有退休教師穿傳統藍衫當外出服，也有地方人士組社團，相揪穿藍衫推廣客家文化。屏東縣族群豐富，立委鍾佳濱、竹田鄉長傅民雄都是客家服擁護者。除客家服大行其道，改良式原民服也很受歡迎，縣府為尊重原住民，原民議員質詢時，官員會穿上原民背心。

藍衫是客家傳統服飾代名詞，傳統式、改良式並存，皆可視為客家服。美濃地方人士傅洪星發起藍衫社團，號召喜愛傳統服飾者穿藍衫出門，從生活中推廣客家文化，團員黃淑玫是代表性人物。

黃淑玫是美濃國中退休老師，把傳統藍衫當外出服，家中收藏30幾件藍衫。她說，參加活動必穿藍衫出席，這個習慣已經維持16年，南北客藍衫樣式、質料不一樣，已婚或未婚身分也有區別，穿藍衫是一種「文化使命」。

百餘年前，美濃廣興地區是染布重地，廣興國小不僅復育染料植物，學生更親手染製「新式藍衫」當制服。校長謝惠君說，傳統服飾是重要的文化符碼，不應只在博物館，而是在生活中，「我是客家人我穿藍衫」，從食衣住行去創造與體驗。

屏東縣族群多元，客家花布、原民服飾特色融入現代服飾，曝光度高。立委鍾佳濱是客家子弟，昔日任屏東縣副縣長期間，天天穿客家服飾，形象鮮明；現任屏東縣政府客家事務處長陳麗萍也常穿改良藍衫或客家服飾亮相。

客家服飾設計師劉秋琴3年前為屏東縣竹田鄉公所打造專屬制服，融合客家花布、開襟等元素，公所人員穿上班，凸顯客家意象。竹田鄉長傅民雄也是客家傳統服飾愛好者，內埔國小制服採客家元素設計，別具特色。

除客家服大行其道，原民服飾紋路、樣式近年經過改良後，也大受歡迎。屏東縣政府為尊重原住民族，每當原民議員進行縣政總質詢時，縣府官員們會穿上原民風格背心答詢。三地門鄉地磨兒實驗國小學生每周三穿族服到校，把歷史、文化、美感通通穿在身上。