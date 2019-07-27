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影／「燈塔懸日」台灣最北奇景 絕美角度每年只20天

2019-07-27 08:24聯合報 記者游明煌╱即時報導

台灣本島最北的燈塔「富貴角燈塔」，每年只有20多天，出現絕美的角度，可以拍到難得一見「燈塔懸日」台灣奇景，今年從昨天開始到8月20日，可以看到燈塔加懸日，已吸引不少攝影愛好者搶拍美景。

「攝影天團」團長張隆老師昨天與一群攝影愛好者搶先拍了很多燈塔懸日美照，在社團與同好分享，大家都驚喊「好美」。他說，落日加上富貴角燈塔同框形成懸日的畫面，在台灣知道的人不多，他公開與大家分享，希望有更多攝影愛好者拍攝美景，不用去國外，夕陽紅日燈塔後方落下，太美了，可以用大砲看世界。

為何每年只有20多天可以出現絕美角度拍到燈塔懸日？張隆說，這是因太陽落下角度的關係，20幾天之後就沒有位子可以拍了，因為拍攝跟太陽成一直線的角度會在海面上，除非站到海上去，所以過了這段時間就拍不到了。現在的角度剛好在陸地上，人跟塔、太陽剛好成一直線，所以只有20天。

他說，太陽的角度會由左轉右落下。昨天是第一天，夕陽落下的時間是下午6時44分，接下來會慢慢到6時30分，最後是6時20分。如何拍出最美的照片？張隆表示，天空最好有薄薄的雲層，加上海中的浪花，就是一幅絕美的畫面。

交通部北觀處指出，西元1897年完工的富貴角燈塔，位於新北市石門區富貴岬角。原名富基角燈塔的富貴角燈塔，塔身原為八角形鐵造，西元1962年改為八角形混凝土塔身，外表為黑白平行相間的條紋，是台灣本島最北的燈塔。

富貴角燈塔是日本人在台灣興建的第一座燈塔，係因日本人為了建造台灣與日本之間的海底電纜以及航路設備。由於特殊的地理環境及氣候，秋、冬季節常出現濃霧，因此在塔內附設「霧笛」，是首次在台灣出現的航路標誌。

矗立於海岬的富貴角燈塔，早已成為北台灣海岸重要且獨樹一格的地標，點燃了台灣最北端的珍貴土地。現在藉著步道的修築與連通，讓人們得以在欣賞獨具特色的海岸風光之餘，也能夠親臨其下，感受其歷史的悠久與深遠的時代意義。

最佳觀測地點就在石門國小旁的堤防上，就可拍到最美的景緻，手機也可以拍下這最美的畫面，欣賞落日餘暉，沉醉在燈塔的懸日奇景，也會非常的愜意。張隆說，就算不拍照沒大砲，享受徐徐海風，坐在提防上，也能享受台灣奇景。

台灣本島最北的燈塔「富貴角燈塔」，每年只有20多天可以拍到難得一見的「燈塔懸日」...
台灣本島最北的燈塔「富貴角燈塔」，每年只有20多天可以拍到難得一見的「燈塔懸日」的台灣奇景。圖／張隆老師授權提供
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台灣本島最北的燈塔「富貴角燈塔」，每年只有20多天可以拍到難得一見的「燈塔懸日」...
台灣本島最北的燈塔「富貴角燈塔」，每年只有20多天可以拍到難得一見的「燈塔懸日」的台灣奇景。圖／張隆老師授權提供
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台灣本島最北的燈塔「富貴角燈塔」，每年只有20多天可以拍到難得一見的「燈塔懸日」的台灣奇景。圖／張隆老師授權提供
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台灣本島最北的燈塔「富貴角燈塔」，每年只有20多天可以拍到難得一見的「燈塔懸日」...
台灣本島最北的燈塔「富貴角燈塔」，每年只有20多天可以拍到難得一見的「燈塔懸日」的台灣奇景。圖／張隆老師授權提供
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燈塔懸日攝影
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