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朴子配天宮神樹化媽祖金身 紙藝師巧手糊九龍平天冠

2019-07-26 07:47聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮樹齡98歲神樹「四季蘭」，去年病危，經半年多觀察未吐新芽，被樹木專家判定枯死，廟方擲筊請示媽祖，請雕刻師用樹材雕成軟身媽祖神像，神樹化身媽祖金身，紙糊神冠九龍平天冠出自朴子出身紙藝師蔡承哲巧手，中華文化總會今天上午在配天宮，為蔡承哲舉辦「匠人魂」紙神功記者會，頒匠人魂錦旗給蔡承哲，觀賞紙神功創作及影片。

蔡承哲為了打造四季蘭媽祖紙糊九龍平天冠，不眠不休2個月，一般外凸的龍以內雕完成，在小空間內更顯立體精緻，帽沿四周造型有如神龍在雲間飛騰進出，是別出心裁創作，四季蘭媽祖高約1尺6，雕刻師費時百日雕成手腳可活動軟身媽祖，擲筊請示媽祖，開光供奉正殿，接受信眾參拜。

文化總會臉書介紹說，蔡承哲從小看配天宮媽祖、順風耳、千里眼等神尊長大，對神像格外有感情。原先從事建築及法院拍賣，2013年踏入紙糊、紙雕紙藝世界，製作各式神像及配件。

蔡承哲6年來每天工作將近4小時，透過不斷走訪廟宇、美術館，揣摩各式各樣神尊雕塑，觀察中西方各家的美學及建構構造，同時更運用建築學的剖面圖等方法，做出一尊尊紙製神像精巧有靈，平均製作一件作品時間至少需3個月以上，不僅完成了20尊作品，更為配天宮媽祖神像製作平天冠，如今已是巧手打造紙神像的頂真匠人，宗教不只是信仰，更是生活全貌。

他堅持用「紙糊」製作神尊，因為「紙」，看似隨取隨得，輕巧翩然，卻是古諺中「一紙二土三木」中，入神最穩、神威最強的媒材，從事紙藝，蔡承哲最大收獲，就在創作過程中找到自我「安神、立命」之所在，並透過打造紙藝神祗之作，將自己對地方情感與信仰的依託，凝練為承載神威的工藝。

中華文化總會今天上午在配天宮，為蔡承哲舉辦「匠人魂」紙神功記者會，頒匠人魂錦旗給...
中華文化總會今天上午在配天宮，為蔡承哲舉辦「匠人魂」紙神功記者會，頒匠人魂錦旗給蔡承哲，觀賞紙神功影片。圖／取自中華文化總會臉書
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中華文化總會今天上午在配天宮為蔡承哲舉辦「匠人魂」紙神功記者會，頒匠人魂錦旗給蔡...
中華文化總會今天上午在配天宮為蔡承哲舉辦「匠人魂」紙神功記者會，頒匠人魂錦旗給蔡承哲，觀賞紙神功影片。圖／取自中華文化總會臉書
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嘉義縣定古蹟朴子市配天宮樹齡98歲神樹「四季蘭」枯死，廟方擲筊請示媽祖，請雕刻師...
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮樹齡98歲神樹「四季蘭」枯死，廟方擲筊請示媽祖，請雕刻師用樹材雕成軟身媽祖神像，紙糊神冠九龍平天冠出自朴子出身紙藝師蔡承哲巧手。圖／陳俊哲提供
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媽祖文化總會
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