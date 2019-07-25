走味的Q版！金門風獅爺像「金童玉女」 找專家解救

2019-07-25 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



金門縣金湖警分局門口最近有1對風獅爺裝置藝術，原本要美化門面，卻因為造型顏色詭異，遭批像紙紥的「金童玉女」。警方找上「風伯傳人」王明宗搶救，預計花4天重新幫風獅爺美容，希望恢復Q版風貌。

金門自明代以來，長期受倭寇和海盜襲擾劫掠，明末清初戰事不斷，在二次遷界之禍後，全島林木幾已全毀，原本已多風的島嶼風害更嚴重，長期身陷風害與沙塵困境的居民相傳風獅爺可鎮風吃沙擋煞，成為各村落信仰，風獅爺造型也各具特色，有的可愛、有的威武。

金門縣金湖警分局門口一對風獅爺石雕，造型與顏色相當詭異，找「風伯傳人」王明宗搶救。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

「風伯傳人」王明宗仔細端金湖分局的「走味」風獅爺，思索該如何幫她「美容」改造。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

為妝點門面，金湖警分局在門口設置1男1女風獅爺石雕像，原本的設計造型相當可愛，但業者委由大陸以花崗石打造，沒想到造型、顏色都和設計有落差，男版藍色還吐舌頭，女版則是紫紅，看來荒腔走板。

有民眾反映晚間行經警分局門口，在車燈照射下，宛如紙紥「金童玉女」，感覺陰森可怕，農曆7月將到，希望警方趕快改善。

金湖警分局組長呂世注說，當初設計原圖很可愛，計畫造為金湖市區新亮點，大陸匠師不了解風獅爺文化，做得有點「走味」，讓原本美意變調。新任警分局長黃維章委請王明宗協助改造，讓風獅爺重現威武、親民和吉祥形象。

王明宗說，2尊風獅爺材質是花崗石，形態難以改變，他打算先上白漆塗裝打底，再漆上木質或明亮色彩。