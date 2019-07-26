宜蘭壯圍漫遊…來牽罟 看龜山朝日

2019-07-26 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



後埤社區有傳承200多年的「牽罟」，有如跟大海拔河。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

宜蘭海景迷人，壯圍鄉從大福、永鎮、後埤到廍後，長約6公里的沙灘柔美，晨起可欣賞龜山朝日的蘭陽第一景外，沿著海岸防風林，有自行車道可騎鐵馬逍遙遊，廍後社區還有新景，在沙灘上以漂流木架設鞦韆架，可以打卡吹海風，到後埤社區則可跟團「牽罟」，體驗與大海拔河的樂趣。

宜蘭海岸線長度超過100公里，不同角度看龜山島，龜山島形狀都不一樣，在壯圍海邊看，則是最接近龜形。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

「這裡看龜山島最像龜。」在壯圍鄉廍後社區土生長的林小姐說，宜蘭海岸線長度超過100公里，不同角度看龜山島，龜山島形狀都不一樣，在壯圍海邊看，最接近龜形，絕對是首選，天氣好時，夏天的太陽會自海平面上升，從大福、廍後與後埤海邊欣賞，朝日會出現在龜山島的附近，形成「龜山朝日」，朝霞滿天後，即出現這樣美景，被譽稱是蘭陽第一景。

宜蘭縣壯圍鄉廍後社區利用漂流木，在海邊架設鞦韆架，坐在鞦韆上，遠眺龜山島，讓美麗的壯圍海邊多了浪漫。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

蘭陽第一景魅力吸引人外，穿梭防風林間的濱海自車道，更是輕鬆逍遙遊的好地方，沿途有林蔭，有海景，沙灘迷人，無論是吹著海風緩行，或衝一段路出出汗，樂趣不同。

而後埤社區有傳承200多年的「牽罟」，即乘船出海撒網，再集合人力在岸上拉繩收網，連網帶魚拉上岸，有如跟大海拔河，這種古漁法因後埤人口外移、漁獲減少，曾停滯30年。社區耆老為免牽罟失傳常辦活動，讓遊客報名，體驗加導覽與風味餐，酌收費用，遊客可跟後埤社區發展協會連繫，電話（03）9382678。

壯圍海邊小徑安靜且迷人。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

此外，壯圍鄉廍後社區利用漂流木，在海邊架設鞦韆架，為美景加值，成為打卡熱區。