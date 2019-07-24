玉山塔塔加園區禁露營！但可停露營車 炊煮設專區免挨罰

2019-07-24 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，設置了5處簡易炊煮區。圖／玉山國家公園提供 分享 facebook 近年露營車很風行，曾發生開上溪頭加油站乘涼的亂象，但原本同樣禁止露營的玉山國家公園塔塔加園區，玉管處指出，只要民眾的露營車能夠正常停放在停車格內，不占用停車場設帳、露營、野炊，不會要求警方進行勸離或告發，畢竟塔塔加在夏天早已成為露營車最愛，因為日夜絕佳的高山景致，日出、夕陽、雲海、觀星都是民眾戶外活動的熱門景點。

由於塔塔加園區地處海拔2610公尺，是新中橫公路的最高點，較平地氣溫低15度，是夏季民眾最愛前來欣賞高山景色的景點，目前停車場全都是免費停車，不少民眾一方面可望向阿里山的夕陽，夜間無光害觀星看銀河，更是絕佳的所在，第二天甚至可以欣賞玉山的日出，以至過去常有民眾刻意占用車位設帳露營，或是未前往指定的野炊區炊煮食物，因此產生違規露營的問題。

玉管處強調，塔塔加園區未來不排除在園區規畫露營區及收費停車外，現階段仍將由保七總隊第六大隊協助園區人員取締違規露營，在發現有遊客設帳露營時，將先廣播宣導，之後巡查若發現違規者，將先以書面勸導，若仍不離開，第2次巡查時就將嚴格取締開單告發，最高可依「國家公園法」處以3000元罰鍰。

副處長林文和指出，以往因民眾爭相上山避暑，衍生不少占用停車場的亂象，後來為了抑制民眾在山上加熱煮食的需求，將違規炊煮等行為納入取締對象，但考量遊客山區旅遊休憩的需要，也公告規畫5處簡易炊煮據點，呼籲遊客到指定的簡易炊煮區煮食，以免影響生態甚至挨罰。