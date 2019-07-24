親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

吳宗憲走私菸刷卡額度要調高到645萬 只有2個可能

玉山塔塔加園區禁露營！但可停露營車 炊煮設專區免挨罰

2019-07-24 19:23聯合報 記者黑中亮╱即時報導

玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，設置了5處簡易炊煮區。圖／...
玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，設置了5處簡易炊煮區。圖／玉山國家公園提供
分享
近年露營車很風行，曾發生開上溪頭加油站乘涼的亂象，但原本同樣禁止露營的玉山國家公園塔塔加園區，玉管處指出，只要民眾的露營車能夠正常停放在停車格內，不占用停車場設帳、露營、野炊，不會要求警方進行勸離或告發，畢竟塔塔加在夏天早已成為露營車最愛，因為日夜絕佳的高山景致，日出、夕陽、雲海、觀星都是民眾戶外活動的熱門景點。

由於塔塔加園區地處海拔2610公尺，是新中橫公路的最高點，較平地氣溫低15度，是夏季民眾最愛前來欣賞高山景色的景點，目前停車場全都是免費停車，不少民眾一方面可望向阿里山的夕陽，夜間無光害觀星看銀河，更是絕佳的所在，第二天甚至可以欣賞玉山的日出，以至過去常有民眾刻意占用車位設帳露營，或是未前往指定的野炊區炊煮食物，因此產生違規露營的問題。

玉管處強調，塔塔加園區未來不排除在園區規畫露營區及收費停車外，現階段仍將由保七總隊第六大隊協助園區人員取締違規露營，在發現有遊客設帳露營時，將先廣播宣導，之後巡查若發現違規者，將先以書面勸導，若仍不離開，第2次巡查時就將嚴格取締開單告發，最高可依「國家公園法」處以3000元罰鍰。

副處長林文和指出，以往因民眾爭相上山避暑，衍生不少占用停車場的亂象，後來為了抑制民眾在山上加熱煮食的需求，將違規炊煮等行為納入取締對象，但考量遊客山區旅遊休憩的需要，也公告規畫5處簡易炊煮據點，呼籲遊客到指定的簡易炊煮區煮食，以免影響生態甚至挨罰。

玉管處表示，這5處可簡易炊煮地點包括塔塔加地區台18線109.1K、台18線108.2K、台18線108.1K、台21線132K（觀山）及梅山地區台20線129K （中之關） ，但僅能以簡易器具炊煮，如煮麵、燒開水及泡茶、咖啡等使用，嚴格禁止烤肉、升火及其它大肆炊事、燒烤等行為。

玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，將違規炊煮等行為納入取締對...
玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，將違規炊煮等行為納入取締對象。圖／玉山國家公園提供
分享
玉山國家公園塔塔加園區的無光害環境，有絕佳的夜間觀星景致。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園塔塔加園區的無光害環境，有絕佳的夜間觀星景致。圖／玉山國家公園提供
分享
玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，設置了5處簡易炊煮區。圖／...
玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，設置了5處簡易炊煮區。圖／玉山國家公園提供
分享
玉山國家公園塔塔加園區位處高海拔，是最佳遠眺雲海的地點。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園塔塔加園區位處高海拔，是最佳遠眺雲海的地點。圖／玉山國家公園提供
分享

露營區玉山國家公園停車場
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

有吃有玩看表演 寓教於樂要建構正確職涯觀念

2019-07-24 17:57

竹塹中元城隍祭31日登場 夯枷報名只剩1周

2019-07-24 15:16

原住民正名25周年 「還原正名」特展回顧

2019-07-23 23:52

打造萬金杜鵑鄉 將廣植2萬株

2019-07-23 23:51

賞鳥聞蔗香 埔里3社區共推農村體驗小旅行

2019-07-23 23:34

4輛火車頭流落在外 建議定期上漆

2019-07-23 23:19

百年蒸汽火車頭 回娘家

2019-07-23 23:15

藝文頭份「鐵道模型展」 演記憶大盜

2019-07-22 23:53

獸醫帶3羊返鄉 老家變體驗區

2019-07-22 23:22

聚焦善心資源 中市設公益平台

2019-07-22 23:15
看更多

熱門文章

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

影／太可惡！23桶廢機油扔象鼻岩前 海域油汙四散

2019-07-24 17:33

基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐

2019-07-24 16:43

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

影／每隻千萬比當地透天厝還貴 台南頑皮世界新引進長頸鹿

2019-07-24 16:44

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

桃園地景藝術節9月登場 八德將展33件藝術品

2019-07-24 16:38

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top