有吃有玩看表演 寓教於樂要建構正確職涯觀念

2019-07-24 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「藝起來看戲X逗熱鬧逛市集」7月27日在苗栗市貓裏喵親子公園登場，蘋果劇團將演出「綿羊媽媽懷孕了」，寓教於樂。圖／ 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供 分享 facebook 苗栗市貓裏喵親子公園27日將有一場「藝起來看戲X逗熱鬧逛市集」活動，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署主辦、苗栗縣政府協辦，結合特色市集及星光露天劇場，有吃、有玩及欣賞表演，歡迎親子參加，寓教於樂建構正確職涯觀念。

「藝起來看戲X逗熱鬧逛市集」苗栗場次27日下午2點半登場，25攤特色市集包括黑糖爆漿饅頭、粽子菜包、手工麵包、香草棉花糖、香草汽水等美食；生活文創相關攤位有工藝、皮革、藺草等，還可以體驗「手抄紙DIY」，了解造紙程序，製作專屬的手抄紙。

市集規畫遊戲互動區，其中「小小園藝師」邀請專業園藝老師帶領體驗盆栽栽植，成品可以帶回家，還有人體彩繪師體驗，並安排台灣玩具圖書館協會不收費提供玩具，透過光碟陀螺教學，內化回收二手玩具與資源再利用的觀念。

桃竹苗分署長賴家仁指出，星光露天劇場晚上6點由蘋果劇團表演「賈桃樂學習主題館」劇目「綿羊媽媽懷孕了」，透過動物及劇情，帶領觀眾認識職場不當的性別歧視，及如何尋求管道幫助，此外，還有帶動跳活動等，闖關成功者有限量禮品，並集點獲得摸彩券，有機會抽到筆電、電烤爐等獎品。