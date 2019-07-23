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不眠40小時打造金龍 吳哲宇要讓氣球有靈魂

2019-07-23 20:42中央社 台北23日電

台灣氣球創作者吳哲宇的金龍造型氣球作品，在Qualatex的指定色創作大賽奪冠。...
台灣氣球創作者吳哲宇的金龍造型氣球作品，在Qualatex的指定色創作大賽奪冠。 圖／擷取自qualatex網站
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400顆氣球、40小時不眠不休的努力，吳哲宇以一尾金龍讓台灣氣球藝術再次躍上國際。首次參賽就奪冠，吳哲宇謙虛說高興半天就好，要挑戰更多靈感，決心賦予氣球靈魂。

全球最大氣球公司Qualatex舉辦Color Quest指定色創作大賽，參賽者必須使用指定顏色氣球完成創作並拍照上傳網站評比，今年主題為金屬金（Chrome Gold），由台灣「氣球主義」吳哲宇以龍王造型氣球摘下冠軍頭銜。

「龍王」（Dragon King）全長約180公分，使用超過400顆長條型氣球打造，吳哲宇連續40個小時不眠不休才完成，栩栩如生的造型與磅礡氣勢獲得評審青睞，吳哲宇說：「他們的評語就是一個字：incredible！」

吳哲宇說，金龍大概花了1至2個月構思，參賽的金龍是第3版，前兩個版本完成後總覺得「就差一點點」，果斷砍掉重練。他說，龍的身體曲度不僅要漂亮，還要一體成形，連中國結式的尾巴也是到第3版才定案。

「過程真的很分秒必爭。」吳哲宇又說，氣球若放太久會氧化，表面會變得霧霧的，失去剛灌好氣時的光澤與鮮豔度，因此在40個小時的製作過程中，他繃緊神經，為的就是讓成品的色澤與飽和度更完美。

吳哲宇表示，比賽指定色為金色，讓他想起在廟宇中見過的金龍。龍不僅稱霸陸海空，更是象徵吉祥的動物，希望藉由「東方龍王」的氣球雕塑，讓世界再次看見台灣這尾金龍。

身為新科Color Quest冠軍，吳哲宇從前卻不喜歡氣球磨擦的聲音，也很怕氣球爆掉的聲響，是4年前遭遇人生低潮，朋友把他拉進氣球社，他在學習折氣球的過程中克服心魔，也決定要用氣球帶給人們幸福。

吳哲宇認為，氣球不該僅停留在小狗、寶劍等一般大眾的既定印象，他決心賦予氣球靈魂，做出世界頂尖設計，讓人驚呼「原來這竟是氣球做的」。他話語中難掩驕傲：「很多人看了我的作品，因為擬真度很高，還以為我是賣模型的呢！」

他自嘲是「從生態至行銷，從工程到商管，一、二、三類通通念過一輪的奇葩」，而頂著台大光環，他不諱言曾有年薪百萬的日商主管職缺找上門，但他拒絕了，因為不想太過安逸，也為了想繼續做喜歡的事。

吳哲宇說，感謝家人開明，讓他可多方嘗試與探索並走出氣球之路。但因自己要求高、不想在有成果前大放厥詞，家人其實不太清楚他在氣球方面的努力。他開玩笑說「我作品拍完照之後就拆掉，毀屍滅跡」，直到這次奪冠才開誠布公，也獲得家人支持。

回憶起第一個作品是「美女與野獸」裡的玫瑰花玻璃罩，吳哲宇說，花朵與容器都是氣球製，在組裝過程要小心不讓氣球因摩擦破掉，是下了許多苦工才掌握到技巧。

吳哲宇說，跟圈子裡其他前輩或同好比起來，自己真的很少折出成品，因為骨子裡的完美主義，只要不符期待的作品一律砍掉重練，有時候兩、三個月才會誕生一個成品。

如今已在國際級比賽稱王，吳哲宇想的卻是如何挑戰並實現更多靈感。他說：「拿冠軍不開心是騙人的，但對我而言大概只有開心半天而已，因為後面路還很長。」

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