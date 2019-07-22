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聚焦善心資源 中市設公益平台

2019-07-22 23:15聯合報 記者洪敬浤／台中報導

台中市社會局昨成立公益慈善平台，羅列的11個計畫都是社會局自己推動項目，不少社福...
台中市社會局昨成立公益慈善平台，羅列的11個計畫都是社會局自己推動項目，不少社福基金會盼納入民間方案，以免政府把善款都吸走。 圖／台中市社會局提供
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台中市社會局昨成立「公益慈善平台」，原意是搭起公私合力做公益的橋樑，不過平台上羅列11項服務計畫，都是社會局既有方案，民間團體憂心公益募款已不易，政府平台應開放民間參與，否則政府帶頭募款會把善款都吸光；社會局表示公益平台目前確實只有社會局計畫，未來若成效不錯，考慮把民間社福單位計畫納入。

社會局長李允傑昨主持公益慈善平台啟動記者會，邀長期支持台中社福的企業、基金會、宗教團體與善心人士參與啟動儀式。李允傑說，市府建立公益慈善的單一窗口，串接政府與民間的合作平台，幫忙大家做公益，讓善心資源更聚焦、有效使用。

他指有許多團體、企業負責人反應，想為台中市做公益，但不知道要找誰接洽、管道在哪裡？公益平台有專人服務，說明各項計畫內容，讓善款發揮最大效益。

但社會局成立的公益慈善平台羅列11項計畫，包含日間托老接送服務、身障者住屋修繕計畫、兒少教育發展帳戶、社區巡迴訪視專車、家暴性侵中心專用公務車等，都屬於社會局現有的服務方案。

民間社福團體質疑，這些方案基本上都屬於政府計畫，社會局早已編列相關預算，再放上公益慈善平台會產生磁吸效應；民間募款已經很困難了，社會局成立公益平台卻只為公家的計畫募款，恐會排擠到民間公益勸募。

有承接社會局方案的基金會表示，公益慈善平台的項目中有不少與公務車有關，「這不是政府要編預算來買嗎？怎麼也會來向民間募款？」承接市府方案常會虧錢，民間也得自己想辦法募款，政府若募到較多錢可否也分給民間單位？

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