全台首座鐵路隧道 發包修復

2019-07-21 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



全台第一條鐵路隧道劉銘傳隧道，見證基隆在台灣頭的歷史定位，基隆市政府決定修復，近期已發包。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook 台灣首任巡撫劉銘傳當年建造的全台第一座鐵路隧道，因爬坡陡且轉彎，通車7年7個月就在日據時期作廢，隧道2009年封閉，隔年指定爲基隆市定古蹟，市府歷經約10年爭取和調查規劃，最近發包修復，預計600個日曆天完工。

這座隧道原名獅球嶺隧道，因嚴重崩塌，磚石剝落，市府2009年宣布封閉並著手調查研究規劃整修，2010年7月28日公告更名為市定古蹟「劉銘傳隧道」，市議員多次會勘，要求修復，市府送案經中央審查、修正、變更調整、重啟研究調查、執行隧道拱圈上方補遺調查等工作，歷經重重關卡與阻礙，總算在7月10日發包。

市府文化局指出，清法戰爭後，清朝有感台灣的重要性，台灣建省並派劉銘傳擔任巡撫，清光緒13年（1887年）奏准建造鐵路，同年7月開工，中國第一條官辦且載客的鐵路開始動工，首先興建台北大稻埕至基隆段，路長28.6公里，為今日縱貫線北段的前身。 劉銘傳隧道南口隧道門上方題字「曠宇天開」四大字，彰顯當時修築鐵路隧道之創舉與艱辛。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook

劉銘傳隧道工程全長235公尺，由南口到北口採7段不同材質交錯設計，以因應複雜的地質，前後換了5次工程師，在土質較好部份的隧道拱圈，採英式開鑿方式搭配磚砌拱圈，土質較差部份採德式開鑿方式搭配石砌拱圈，南北兩側同時開鑿。

但因缺乏近代測量技術，挖到中央時才發現兩端高度相差426公分，只好再挖再修正，施工近30個月才打通，但因為太陡，要靠2個火車頭才能把火車拉上來，日據時期，日本總督府覺得太沒效益，改道再建一條鐵路，劉銘傳隧道只使用了7年又7個月。

劉銘傳隧道南口隧道門上方題字「曠宇天開」，彰顯當時修築鐵路隧道的創舉與艱辛，文化局表示，這座全國唯一的清代隧道在百年後的今天，仍是重要里程碑。