偏僻小漁村因彩繪成網紅 村民打造首座特色小舖

2019-07-21 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣四湖鄉箔子寮社區自從由彩繪家曾進成進駐完成許多賞心悅目的彩牆畫作，在網路打出知名度，這座位在偏遠的「喔熊」彩繪村，遊客日增，但美中不足是社區連個用餐或喝涼水的地方都沒有，村民靠雙手將一間荒廢多年的美容院，修整作為「遊客中心」，讓偏村重獲「美容」，必將帶來人氣。

箔子寮社區由彩繪家利用路邊變電箱，畫出第一幅「烏魚子娃娃機」，就在網路爆紅，接著又創作許多3D彩繪牆，尤其一座立體神像更神奇，不論從哪個角度看，神明的眼請總對著遊客的雙眼跑，一件件驚奇的作品推出，使得這座偏僻又名不見經傳的箔子社區，因畫成名。

近來遊客日增，甚至還有人包遊覽車專程到「喔熊」彩繪村一遊，由於箔子寮社區十分偏僻，炎炎夏日連個喝涼水的地方都沒有，也沒地方用餐，為滿足遊客需求，地方發動將村內一間荒廢多年的美容院改建為為「漁村落小舖」，提供可口風味餐和涼水，作為遊客的歇腳處。

這座小舖今天開張，許多遊客慕名而來，第一天就高朋滿座，熱鬧滾滾，四湖鄉箔子寮城鄉發展協會理事長蔡心娜說，小舖由協會經營，感謝雲嘉南風管處協助，讓「喔熊」彩繪村成功打響知名度，吸引遊客來賞畫，讓寧靜小漁村增添人氣，熱鬧不少。

蔡心娜說，因遊客愈來愈多，假日村巷小弄甚還出現人潮，屢聰遊客抱怨無處消費，美畫雖滿足視覺，但吃的喝的卻無口福，連超商都沒有，於是大家群策群力設法解決難題。