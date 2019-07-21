親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桌球／T2鑽石賽 林昀儒速退前球王樊振東奪冠

朱立倫：郭台銘應該不會選 但郭選國民黨就打包了

偏僻小漁村因彩繪成網紅 村民打造首座特色小舖

2019-07-21 21:38聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣四湖鄉箔子寮社區自從由彩繪家曾進成進駐完成許多賞心悅目的彩牆畫作，在網路打出知名度，這座位在偏遠的「喔熊」彩繪村，遊客日增，但美中不足是社區連個用餐或喝涼水的地方都沒有，村民靠雙手將一間荒廢多年的美容院，修整作為「遊客中心」，讓偏村重獲「美容」，必將帶來人氣。

箔子寮社區由彩繪家利用路邊變電箱，畫出第一幅「烏魚子娃娃機」，就在網路爆紅，接著又創作許多3D彩繪牆，尤其一座立體神像更神奇，不論從哪個角度看，神明的眼請總對著遊客的雙眼跑，一件件驚奇的作品推出，使得這座偏僻又名不見經傳的箔子社區，因畫成名。

近來遊客日增，甚至還有人包遊覽車專程到「喔熊」彩繪村一遊，由於箔子寮社區十分偏僻，炎炎夏日連個喝涼水的地方都沒有，也沒地方用餐，為滿足遊客需求，地方發動將村內一間荒廢多年的美容院改建為為「漁村落小舖」，提供可口風味餐和涼水，作為遊客的歇腳處。

這座小舖今天開張，許多遊客慕名而來，第一天就高朋滿座，熱鬧滾滾，四湖鄉箔子寮城鄉發展協會理事長蔡心娜說，小舖由協會經營，感謝雲嘉南風管處協助，讓「喔熊」彩繪村成功打響知名度，吸引遊客來賞畫，讓寧靜小漁村增添人氣，熱鬧不少。

蔡心娜說，因遊客愈來愈多，假日村巷小弄甚還出現人潮，屢聰遊客抱怨無處消費，美畫雖滿足視覺，但吃的喝的卻無口福，連超商都沒有，於是大家群策群力設法解決難題。

小舖執行長蔡茂昌表示，「漁村落小舖」除了販售花生、蝦乾等在地農特產品外，另附設「旅人驛站」提供具有海味的風味餐，這座小舖希望作為居民發展零售的示範點，帶村民迴響，大家能多開幾家小舖，帶動小村發展。

為滿足遊客需求，社區發展協會合作把一間舊美容院改成遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
為滿足遊客需求，社區發展協會合作把一間舊美容院改成遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
分享
為滿足遊客需求，社區發展協會合作把一間舊美容院改成遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
為滿足遊客需求，社區發展協會合作把一間舊美容院改成遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
分享
為滿足遊客需求，社區發展協會合作把一間舊美容院改成遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
為滿足遊客需求，社區發展協會合作把一間舊美容院改成遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
分享
四湖鄉偏村箔子寮社區因知名的彩繪家曾進成進駐完成許多作品，讓小漁村頓成網紅，遊客...
四湖鄉偏村箔子寮社區因知名的彩繪家曾進成進駐完成許多作品，讓小漁村頓成網紅，遊客愈來愈多。記者蔡維斌／攝影
分享
四湖鄉偏村箔子寮社區因知名的彩繪家曾進成進駐完成許多作品，讓小漁村頓成網紅，遊客...
四湖鄉偏村箔子寮社區因知名的彩繪家曾進成進駐完成許多作品，讓小漁村頓成網紅，遊客愈來愈多。記者蔡維斌／攝影
分享
四湖鄉偏村箔子寮社區因知名的彩繪家曾進成進駐完成許多作品，讓小漁村頓成網紅，遊客...
四湖鄉偏村箔子寮社區因知名的彩繪家曾進成進駐完成許多作品，讓小漁村頓成網紅，遊客愈來愈多。記者蔡維斌／攝影
分享
為滿足遊客需求，社區發展協會合作把一間舊美容院改成遊客中心，提供在地海鮮美食風味...
為滿足遊客需求，社區發展協會合作把一間舊美容院改成遊客中心，提供在地海鮮美食風味餐。記者蔡維斌／翻攝
分享
四湖鄉偏村箔子寮社區因知名的彩繪家曾進成進駐完成許多作品，讓小漁村頓成網紅，遊客...
四湖鄉偏村箔子寮社區因知名的彩繪家曾進成進駐完成許多作品，讓小漁村頓成網紅，遊客愈來愈多。記者蔡維斌／攝影
分享

彩繪村超商
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

來這遛小孩…VR環遊世界 還可體驗飛行傘

2019-07-21 00:06

彰化王功漁火節 烤免費鮮蚵 好樂

2019-07-20 23:58

融合雅樂、焚香、插花、品茗 阿里山夏日茶席來了

2019-07-20 23:37

挑戰橫渡黑潮翻覆 龍舟漂到日本

2019-07-20 23:32

公所斥資逾千萬發送 500元竹南鎮志 當廢紙賣3元

2019-07-20 23:18

屏東復興圖書館 萬年溪畔最美風景

2019-07-20 22:58

好美里3D彩繪村進化 新增黑白珍珠魟魚闇紋河豚

2019-07-20 10:08

假日何處去？台中工藝博覽會、共好市集今明可逛

2019-07-20 08:14

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

美食新天地／宜蘭嘟好燒 外酥內軟飄香百年

2019-07-19 23:10
看更多

熱門文章

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

2019-07-21 11:28

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30

南投縣驚見豆腐岩秘境 國姓九份二山有新發現

2019-07-21 12:30

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

雲林不必再抽地下水了 兩淨水廠每日供30萬噸民生用水

2019-07-21 15:00

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

2019-07-21 17:42

花蓮下豪雨 台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 10:48

細分34項 台中太平清潔隊資收「發大財」

2019-07-20 23:17

中台灣影視基地明開幕 少年Pi造浪池放滿水要兩周

2019-07-21 12:39

影／標哥開藍寶堅尼不飆車 「我以前只是騎熊一點」

2019-07-21 09:29

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

屏東旅宿知多少？ 合法加非法已超過千家

2019-07-21 19:05

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18

用去年淹水照假消息「黑」台南 黃偉哲要求警方追查

2019-07-21 15:02

桃園八德模範父親表揚 鄭文燦脫稿專心當市長不參選

2019-07-21 15:40

素食共餐據點… 北市銀髮地圖將可查

2019-07-20 23:56

柯文哲：郭台銘投資台大醫 戰略錯誤

2019-07-20 23:17

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

台中3國民運動中心 規畫有亮點

2019-07-20 23:43

名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44

影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原

2019-07-21 20:28

最棒暑假作業！ 台南媽媽帶孩子到南投欣賞雲門舞集

2019-07-20 22:49

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48

路況暫無法維修 溪阿縱走「難行」

2019-07-21 00:02

雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆

2019-07-21 21:36

美濃大坑溪水底溪 推生態體驗舒服健康好好玩

2019-07-21 07:47

40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11

屏東復興圖書館 萬年溪畔最美風景

2019-07-20 22:58

影／東魯凱鞦韆獲傳統智慧專用權 未經同意不得倣效

2019-07-21 14:53

東協廣場禁移工席地而坐 勞工組織：尊重印越傳統

2019-07-21 18:56

觀世音菩薩成道日 侯友宜贈匾接雲寺「慈雲法雨」

2019-07-21 12:45

小小助聽器翻轉阿海人生 勞工局補助早知道早申請

2019-07-21 09:30

漳泉械鬥害觀音媽搬家 接雲寺承繼香火163年

2019-07-21 13:29

嘉市東區公托中心成立 還有20個名額

2019-07-21 17:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top