好美里3D彩繪村進化 新增黑白珍珠魟魚闇紋河豚

2019-07-20 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成4年前，接受觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請創作，隨著新鮮感消失，遊客減少，今年重返好美，創作全新白雪公主彩繪系列主題，顛覆童話形象，讓小漁村重現人潮，曾再針對海洋生態主題，採用彩繪加泥塑全新創作手法，在好美公園地面，創作全新黑白珍珠魟魚，以及闇紋河豚，日前完工，成為好玩好看拍照打卡熱點。

「我想讓彩繪變得更不一樣!」曾進成費時1個月，頂著烈日帶學徒在好美里公園地面，創作泥塑加上彩繪的全新彩繪，有可以拍照的坐騎闇紋河豚，讓遊客可拍可玩，坐騎以強勁的水柱攻擊周邊敵人，近身會發射身上的刺給敵人極大傷害，危險時會潛入水裡躲過攻擊。

他說，彩繪加泥塑創作手法，目的是向內爭取空間，向外做立體延伸，創造亮點，很多人看到河豚有毒素會毒死人，給人恐怖心理，台灣沿海也有河豚，河豚雖帶毒性，處理得當是受歡迎美食，但受海洋環境影響河豚越來越少。

另創作黑白珍珠魟魚，魟魚又叫魔鬼魚，最早在中生代侏羅紀出現，與沙魚同類，體型呈扁平略圓，還有的胞是菱形狀，軟骨無鱗，胸鰭發達，水中展翅遨遊如同蝴蝶，鞭狀尾巴帶毒刺，惹牠被刺輕則發燒暈倒重則痙攣身亡，藏身海底沙地，防禦敵人和捕捉食物，黑白珍珠魟魚特徵體盤上分布著很多大圓點，珍珠魟生活的地域不同，體紋和顏色都會有所不同。