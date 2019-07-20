親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

登月先鋒我老爸！「阿姆斯壯之子」的傳奇壓力

柯文哲選總統的原子彈？批韓打蔡 這次讓百歲人瑞氣炸

好美里3D彩繪村進化 新增黑白珍珠魟魚闇紋河豚

2019-07-20 10:08聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成4年前，接受觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請創作，隨著新鮮感消失，遊客減少，今年重返好美，創作全新白雪公主彩繪系列主題，顛覆童話形象，讓小漁村重現人潮，曾再針對海洋生態主題，採用彩繪加泥塑全新創作手法，在好美公園地面，創作全新黑白珍珠魟魚，以及闇紋河豚，日前完工，成為好玩好看拍照打卡熱點。

「我想讓彩繪變得更不一樣!」曾進成費時1個月，頂著烈日帶學徒在好美里公園地面，創作泥塑加上彩繪的全新彩繪，有可以拍照的坐騎闇紋河豚，讓遊客可拍可玩，坐騎以強勁的水柱攻擊周邊敵人，近身會發射身上的刺給敵人極大傷害，危險時會潛入水裡躲過攻擊。

他說，彩繪加泥塑創作手法，目的是向內爭取空間，向外做立體延伸，創造亮點，很多人看到河豚有毒素會毒死人，給人恐怖心理，台灣沿海也有河豚，河豚雖帶毒性，處理得當是受歡迎美食，但受海洋環境影響河豚越來越少。

另創作黑白珍珠魟魚，魟魚又叫魔鬼魚，最早在中生代侏羅紀出現，與沙魚同類，體型呈扁平略圓，還有的胞是菱形狀，軟骨無鱗，胸鰭發達，水中展翅遨遊如同蝴蝶，鞭狀尾巴帶毒刺，惹牠被刺輕則發燒暈倒重則痙攣身亡，藏身海底沙地，防禦敵人和捕捉食物，黑白珍珠魟魚特徵體盤上分布著很多大圓點，珍珠魟生活的地域不同，體紋和顏色都會有所不同。

好美里純樸寧靜小漁村，因曾進成立體彩繪，一夕成知名彩繪村，成為雲嘉南濱風景區假日車水馬龍熱門景點，3D彩繪融入在地濱海風情及無限想像力，52歲曾進成老家在台南北門，高職美工科畢業後常到寺廟彩繪，8年前到泰國學3D彩繪，學成後曾到印尼峇里島、大陸天津作畫，成為知名3D彩繪老師。

嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成在好美公園地面，最新創作全新...
嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成在好美公園地面，最新創作全新黑白珍珠魟魚，成為好玩好看拍照打卡熱點。圖／曾進成提供
分享
嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成在好美公園地面，最新創作全新...
嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成在好美公園地面，最新創作全新黑白珍珠魟魚，成為好玩好看拍照打卡熱點。圖／曾進成提供
分享
嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成在好美公園地面，最新創作闇紋...
嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成在好美公園地面，最新創作闇紋河豚，成為好玩好看拍照打卡熱點。圖／曾進成提供
分享
嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成在好美公園地面，最新創作全新...
嘉義縣沿海布袋鎮好美里3D彩繪村，創作彩繪老師曾進成在好美公園地面，最新創作全新黑白珍珠魟魚，成為好玩好看拍照打卡熱點。圖／曾進成提供
分享

河豚彩繪村國家風景區
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

假日何處去？台中工藝博覽會、共好市集今明可逛

2019-07-20 08:14

美食新天地／基隆「巴基斯坦廚房」 蛋餅烤餅都好吃

2019-07-19 23:51

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

美食新天地／宜蘭嘟好燒 外酥內軟飄香百年

2019-07-19 23:10

全台唯一！台南後壁崁頂「放火馬」 申請市定民俗

2019-07-19 21:00

u故事／老兵凋零 紅極一時紅包場漸熄燈

2019-07-19 14:40

中輟樓華麗轉身 1層1戶成新銳藝術家創作舞台

2019-07-19 09:26

台日兩地鐵道館攜手秀館藏 交流百年鐵道技術

2019-07-19 07:30

私房景點／花蓮壽豐七七高地 舊軍區360度攬勝

2019-07-19 00:16

新北三重一村 互動模式重溫眷村味

2019-07-19 00:11

獨家新亮點 基隆黃蠟石文化館首展

2019-07-19 00:00

此生必去…東大圖書館 全球卓越建設首獎

2019-07-18 23:20

放倉庫「一件變多件」 苗栗史前文物將有典藏室

2019-07-18 23:19

23位新生代藝術家 描繪桃園老城新故事

2019-07-18 22:56

尋秘茂林 快來認識出名的特色「三黑」

2019-07-17 09:46

光影高雄曬出美照 網路人氣按讚破萬

2019-07-16 14:28

金馬賓館 軍事據點蛻變當代藝術中心

2019-07-16 14:25
看更多

熱門文章

人瑞禮送涼被 長者：難道我過去100年都沒被子蓋？

2019-07-19 12:48

清淤拚市政 韓國瑜：下一步全市18萬盞路燈智能化

2019-07-19 15:34

減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

影／台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘 市府宣誓整治

2019-07-19 14:30

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

獨／北市百歲人瑞生日禮縮水 挨批「窮也不要窮老人」

2019-07-19 12:39

砸9億改建花蓮火車站將完工 舊站體化身自行車補給站

2019-07-19 12:06

LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56

影／基隆巴基斯坦廚房 異國料理好吃異國戀精彩

2019-07-19 21:07

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

影／苗栗10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

韓國瑜官LINE連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10

內湖停車場動土典禮 柯文哲親自主持

2019-07-19 15:45

北市人瑞禮縮水 議員：太扯了！台北市沒這麼窮

2019-07-19 12:54

台東消滅生雞糞大作戰 農民嘆：價格太誘人

2019-07-19 15:56

苗栗銅鑼山區哈比丘 來到迷你的夢幻童話世界

2019-07-20 08:16

平均每平方公里只有0.03個！南投觀光大縣 居民沒公車搭

2019-07-19 23:36

浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41

影／台南鐵路地下化造成亞航社區出入困難 協調無解

2019-07-19 16:29

【即時短評】老人是柯文哲心中「最軟」的一塊？

2019-07-19 13:01

ICLEI秘書長Gino來訪 韓國瑜：氣候變遷為人類共同議題

2019-07-19 14:31

安定力量批黃國昌政客、做民粹 時力：回頭是岸

2019-07-19 14:36

基隆文化中心明2萬冊好書交換 前100名可獲贈新書

2019-07-19 19:54

韓國瑜官方LINE色情聯結 高市府：連結導向有誤

2019-07-20 01:19

嘉榮A流群聚感染 衛生局：與實習生無關

2019-07-19 20:48

韓國瑜LINE帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09

南港隧道13億誰出？柯文哲：自己花錢做 不用跟中央浪費時間

2019-07-19 23:03

金門240榴砲面臨切除報廢 縣府爭取保留

2019-07-19 23:44

u故事／老兵凋零 紅極一時紅包場漸熄燈

2019-07-19 14:40

亞洲矽谷計畫將進駐竹科X基地 盼成人工智慧物聯網聚落

2019-07-19 16:33

新竹縣6名學生獲選 將赴美參加世界童軍大露營

2019-07-19 12:52

淡水施家古厝8月復工 將串成淡水文化資產旅遊路線

2019-07-19 18:40

砍了敬老金 柯文哲老福政策在這裡

2019-07-19 13:04

水啦！雲林沿海數十戶自來水「黑戶」有水了

2019-07-19 19:24

水利局普查雨水下水道發現超誇張

2019-07-20 10:50

「公文比暑假作業還多！」 小小市長直搗鄭文燦辦公室

2019-07-19 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top