親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

畫師不要命了？朱元璋像除了一張全醜爆...真相卻神展開

吳德榮：上午防致災性降雨 午後局部雷陣雨機率仍高

假日何處去？台中工藝博覽會、共好市集今、明都可逛

2019-07-20 08:14聯合報 記者趙容萱╱即時報導

假日何處去？台中市今、明分別有工藝博覽會和共好市集，想看體驗手作、逛逛特色攤商，是不錯選擇。中友百貨起和台灣工藝美術學校合作的「心手藝遊工藝博覽會」，邀請50個精選台灣工藝品牌、策畫200堂手作體驗課程，展期到7月28日，總太地產在台中市北屯區總太2020銷售中心前廣場的「共好市集」，將匯集多達20家職人、小農攤商。

中友百貨起和台灣工藝美術學校合作，在中友百貨C棟13樓國際大廳舉辦「心手藝遊工藝博覽會」，邀請50個精選台灣工藝品牌、策畫200堂手作體驗課程，集合傳統刺繡、紅磚雕刻、手感編織、歐式花卉刺繡、藍染工藝、漆器工藝、金工、陶藝等各式工藝課程。

由職人現場傳授技藝工法，現場也提供職人手作品販售，其中「光山行」漆藝、「樑露工房」染織、「小石子商店」珠寶編織、「JAEE Ceramics」陶藝等10家工坊，7月28日前的展覽期間，固定在中友百貨設攤教課。

總太地產6月15日在台中市北屯區總太2020銷售中心前廣場舉辦首場「共好市集」，匯集多達20家職人、小農攤商，吸引不少住戶、當地居民參與，因此今、明2天下午2點到晚間6點半再次辦。

總太地產表示，明後天的「共好市集」各有41家（含11家住戶攤商、30家小農直賣職人）內容包羅萬象，包含手工鳳梨酥、糕點、咖啡、花藝與寵物鮮食等有趣攤商齊聚，一同相聚作伴，推廣友善共好、資源共享生活圈；兩天各有不同精采的親子劇場精采表演，包含明天下午3點到3點50分有陸爸爸故事劇，後天下午3點到3點50分有兒童氣球音樂劇等。

台中中友百貨「心手藝遊工藝博覽會」昨天登場、將展出到7月28日。圖／中友百貨提供
台中中友百貨「心手藝遊工藝博覽會」昨天登場、將展出到7月28日。圖／中友百貨提供
分享
台中中友百貨「心手藝遊工藝博覽會」昨天登場、將展出到7月28日。圖／中友百貨提供
台中中友百貨「心手藝遊工藝博覽會」昨天登場、將展出到7月28日。圖／中友百貨提供
分享
總太地產6月15日舉辦首場「共好市集」，吸引民眾參與，明後兩天各加碼一場。圖／建...
總太地產6月15日舉辦首場「共好市集」，吸引民眾參與，明後兩天各加碼一場。圖／建商提供
分享
台中中友百貨「心手藝遊工藝博覽會」昨天登場、將展出到7月28日。圖／中友百貨提供
台中中友百貨「心手藝遊工藝博覽會」昨天登場、將展出到7月28日。圖／中友百貨提供
分享

台中市陶藝
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

美食新天地／基隆「巴基斯坦廚房」 蛋餅烤餅都好吃

2019-07-19 23:51

美食新天地／宜蘭嘟好燒 外酥內軟飄香百年

2019-07-19 23:10

全台唯一！台南後壁崁頂「放火馬」 申請市定民俗

2019-07-19 21:00

u故事／老兵凋零 紅極一時紅包場漸熄燈

2019-07-19 14:40

中輟樓華麗轉身 1層1戶成新銳藝術家創作舞台

2019-07-19 09:26

台日兩地鐵道館攜手秀館藏 交流百年鐵道技術

2019-07-19 07:30

私房景點／花蓮壽豐七七高地 舊軍區360度攬勝

2019-07-19 00:16

新北三重一村 互動模式重溫眷村味

2019-07-19 00:11

獨家新亮點 基隆黃蠟石文化館首展

2019-07-19 00:00

此生必去…東大圖書館 全球卓越建設首獎

2019-07-18 23:20

放倉庫「一件變多件」 苗栗史前文物將有典藏室

2019-07-18 23:19

23位新生代藝術家 描繪桃園老城新故事

2019-07-18 22:56

賣景致也賣美食 最親近大海的味蕾享受

2019-07-17 09:51

尋秘茂林 快來認識出名的特色「三黑」

2019-07-17 09:46

光影高雄曬出美照 網路人氣按讚破萬

2019-07-16 14:28

金馬賓館 軍事據點蛻變當代藝術中心

2019-07-16 14:25
看更多

熱門文章

人瑞禮送涼被 長者：難道我過去100年都沒被子蓋？

2019-07-19 12:48

清淤拚市政 韓國瑜：下一步全市18萬盞路燈智能化

2019-07-19 15:34

減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

影／台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘 市府宣誓整治

2019-07-19 14:30

獨／北市百歲人瑞生日禮縮水 挨批「窮也不要窮老人」

2019-07-19 12:39

砸9億改建花蓮火車站將完工 舊站體化身自行車補給站

2019-07-19 12:06

銀髮族假牙補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

台南警局長明升暗降？ 議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06

內湖停車場動土典禮 柯文哲親自主持

2019-07-19 15:45

影／暑期機車新手上路事故多 竹市參加駕訓班有補助

2019-07-19 21:04

北市人瑞禮縮水 議員：太扯了！台北市沒這麼窮

2019-07-19 12:54

影／基隆巴基斯坦廚房 異國料理好吃異國戀精彩

2019-07-19 21:07

影／10億元「火車頭園區」動畫影像現雛形

2019-07-19 22:44

韓國瑜官LINE連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10

台東消滅生雞糞大作戰 農民嘆：價格太誘人

2019-07-19 15:56

浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16

LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56

【即時短評】老人是柯文哲心中「最軟」的一塊？

2019-07-19 13:01

埔心鄉金蜜芒果上市了 退休主任的愛心芒果評鑑奪冠

2019-07-19 20:41

影／台南鐵路地下化造成亞航社區出入困難 協調無解

2019-07-19 16:29

ICLEI秘書長Gino來訪 韓國瑜：氣候變遷為人類共同議題

2019-07-19 14:31

偏鄉小舞王舞后參加爭霸賽 推手是嘉縣美女議員夫婦

2019-07-19 11:34

安定力量批黃國昌政客、做民粹 時力：回頭是岸

2019-07-19 14:36

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51

基隆文化中心明2萬冊好書交換 前100名可獲贈新書

2019-07-19 19:54

私房景點／花蓮壽豐七七高地 舊軍區360度攬勝

2019-07-19 00:16

u故事／老兵凋零 紅極一時紅包場漸熄燈

2019-07-19 14:40

砍了敬老金 柯文哲老福政策在這裡

2019-07-19 13:04

新竹縣6名學生獲選 將赴美參加世界童軍大露營

2019-07-19 12:52

韓國瑜LINE帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09

淡水施家古厝8月復工 將串成淡水文化資產旅遊路線

2019-07-19 18:40

「公文比暑假作業還多！」 小小市長直搗鄭文燦辦公室

2019-07-19 14:36

嘉榮A流群聚感染 衛生局：與實習生無關

2019-07-19 20:48

南投觀光大縣 居民卻沒公車搭

2019-07-19 23:36

上午換好書下午玩桌遊 台南永康圖書館提供不同體驗

2019-07-19 09:52

北市人瑞禮券800變500 阿祖怒了

2019-07-19 13:44

道路挖不停惹民怨 苗縣議員促管線共構

2019-07-19 17:33

水啦！雲林沿海數十戶自來水「黑戶」有水了

2019-07-19 19:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top