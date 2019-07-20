假日何處去？台中工藝博覽會、共好市集今、明都可逛

2019-07-20 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



假日何處去？台中市今、明分別有工藝博覽會和共好市集，想看體驗手作、逛逛特色攤商，是不錯選擇。中友百貨起和台灣工藝美術學校合作的「心手藝遊工藝博覽會」，邀請50個精選台灣工藝品牌、策畫200堂手作體驗課程，展期到7月28日，總太地產在台中市北屯區總太2020銷售中心前廣場的「共好市集」，將匯集多達20家職人、小農攤商。

中友百貨起和台灣工藝美術學校合作，在中友百貨C棟13樓國際大廳舉辦「心手藝遊工藝博覽會」，邀請50個精選台灣工藝品牌、策畫200堂手作體驗課程，集合傳統刺繡、紅磚雕刻、手感編織、歐式花卉刺繡、藍染工藝、漆器工藝、金工、陶藝等各式工藝課程。

由職人現場傳授技藝工法，現場也提供職人手作品販售，其中「光山行」漆藝、「樑露工房」染織、「小石子商店」珠寶編織、「JAEE Ceramics」陶藝等10家工坊，7月28日前的展覽期間，固定在中友百貨設攤教課。

總太地產6月15日在台中市北屯區總太2020銷售中心前廣場舉辦首場「共好市集」，匯集多達20家職人、小農攤商，吸引不少住戶、當地居民參與，因此今、明2天下午2點到晚間6點半再次辦。