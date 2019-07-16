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南市什二佃南天宮 慶祝池王爺生免費過七星平安橋

2019-07-16 16:40聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市安南區什二佃南天宮，為慶祝池王爺神明生，7月20日將免費提供信眾過七星平安橋、淨油、品嚐平安紅圓、素食魯麵等，南天宮主委吳順德今天表示，歡迎家長帶家中小孩來拜拜、過七星平安橋領取平安壽麵。

7月20日（農曆6月18日），池府千歲聖誕當天，上午9點至11點，進行各友宮交陪境、各社團團拜祝壽大典，現場提供現煮平安紅湯圓，供善信大德吃平安團圓；下午2點30分起，免費提供平安素食魯麵，供善信大德品嚐；下午3點起，免費過七星平安橋並領取平安壽麵(送完為止)、淨油，供善信大德消災祈福。

每年什二佃南天宮舉辦的過七星平安橋，都有數千人參加，非常熱鬧，尤其正值暑假期間，歡迎家長帶小孩來拜拜、過七星平安橋後，可以保佑平安、學業進步；下午6點起，夜遶晚境祈求合境平安庄運昌隆、人和興旺、社會祥和；下午7點30分起，同樣安排康樂隊歌舞及大型金光布袋戲表演，以及酬神歌仔戲演出。

吳順德表示，南天宮自光緒元年（公元1875年）草庵建廟迄今140多年年，始立廟額「南天宮」第104年，現廟貌逾60年，主祀池府千歲，同祀文衡聖帝與天上聖母等尊神。什二佃南天宮誠心邀請契子、眾善信大德、顧問、各友宮交陪境蒞臨指導，歡迎民眾一起相招來拜拜，逗熱鬧，共同為池府王爺聖誕祝壽。

台南市安南區什二佃南天宮，為慶祝池王爺神明生，7月20日將免費提供信眾過七星平安...
台南市安南區什二佃南天宮，為慶祝池王爺神明生，7月20日將免費提供信眾過七星平安橋，圖為去年盛況。圖/什二佃南天宮提供
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