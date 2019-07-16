買書人少 九份「樂伯二手書店」關門

2019-07-16 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／新北報導



九份獨立書店「樂伯二手書店」結束營業，不少民眾喊可惜。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

在九份經營10多年的獨立書店「樂伯二手書店」結束營業了，很多民眾都喊可惜，少了一處尋寶的好去處。迷人的山城裡，樂伯夫婦賣人文氣息，書店賣的都是文史哲叢書，還有絕版書，有6成是觀光客來買，為九份帶來書香。傳統書店經營不敵大環境，樂伯說，還在思索怎麼轉型發展，但不會放棄文史哲藝術叢書的堅持。

「小姐，飲料在外面喝完再帶進來，書最怕水了。」書店老闆娘放下透明塑膠袋包書的工作，走過去叮嚀邊喝飲料邊看書的顧客，看得出她愛書如命的個性，即使要結束營業，她仍小心翼翼保護數萬冊的藏書。因為倉庫還有很多舊書，有機會還會再清倉拍賣，因為很多顧客都很不捨。

九份獨立書店「樂伯二手書店」以文史哲、藝術類最多，還有絕版漫畫書如諸葛四郎等。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

熱鬧的九份是國際知名觀光景點，但除了茶館、民宿和美食外，在街尾佛堂巷還隱藏了一間獨立二手書店，店內沒有裝潢，店內四周牆壁和書架上就是滿滿的藏書，老闆是樂天知命的「樂伯」夫婦，兩人都是愛書人，樂伯從小愛看書、收藏書，兩人在觀光客雲集的地方打造充滿書香的舊書城，10多年來觀光客是最大主顧，連大陸人、香港人也會來挖寶，也有不少識貨的本地人，上山找舊書。

2層樓的樂伯書店只有字畫和泛黃的藏書，文史哲、藝術類最多，還有絕版漫畫書如諸葛四郎等，也有不少線裝書，樂伯說，舊書都是他全國各地收購來的，再遠的花蓮台東也都去。觀光客以大陸、香港、新加坡人為主。老闆娘說，「大陸人比較捨得買書」，但她也感嘆，現在願意花錢買舊書的人少了，未來會重新開店，不會放棄賣書，但會轉型發展求生路，只是怎麼轉還在想。

九份樂伯書店以文史哲、藝術類最多，還有絕版漫畫書，也有不少線裝書。記者游明煌／攝影 分享 facebook

樂伯說，結束書店除大環境使然外，也有個人因素，會再調整腳步後再決定下一步，未來還是會賣書，並且以文中哲及藝術類為主，他不會放棄，但如何轉型，要再和妻子討論。關店後仍會持續收購舊書，他說，「到府收書人就像基隆河侯硐段的沙裡淘金人對金癡迷，是不可能放棄的」。

樂伯不忘說，九份很美，四季有不同的景致，希望大家多來九份走走。