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KAWS獨家公仔中軟展出 粉絲小豬出席剪綵

2019-07-15 14:20聯合報 記者黃寅╱即時報導

由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF（Best Friend Forever ，永遠的好朋友）為主題的「KAWS BFF Sculpture」全新創作雕塑，上午在台中軟體園區的Dali Art藝術廣場揭幕；粉絲排隊兩天才買到獨賣的公仔。

中陽藝術為了這次活動還請到藝人小豬共同為活動剪綵，小豬說自己持續關注KAWS20年，但一開始很「潛水」很少人知道他喜歡這個，後來有了IG才和大家一起分享，而KAWS的魅力除了公仔，還有就是跟很多產品、衣服的結合，成功的原因在於他藝術家的魅力持續一直在散發出來。

KAWS本人也很難得的出席為活動剪綵，他顯得靦腆而低調，一到場就抬頭看了看自己的作品，還拿出手機拍照；現場除了和中陽集團行銷企畫張聞雨交談，過程中都頗為安靜而低調。

KAWS從街頭塗鴉發跡，從經典的塗鴉風格到最經典的XX眼，以及外型毛茸茸的BFF系列，就是KAWS原創的經典角色之一，可愛的外型仍惹來不粉絲的喜愛。

KAWS自今年初的「KAWS:HOLIDAY」台北站開始，再到後來與UNIQLO聯名上衣的發售，不論推出的是展覽或是商品，都讓不少粉絲為之瘋狂。

而這次在Dali Art藝術廣場登場的KAWS六吋毛絨公仔作品還是全球唯一訂製款，許多粉絲排了兩天才買到，截至中午排隊人潮仍不斷。中陽集團說，公仔限量賣到完為止，但數量有多少則限於合約不能公佈。

由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF（Best Friend Forever ...
由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF（Best Friend Forever ，永遠的好朋友）為主題的「KAWS BFF Sculpture」全新創作雕塑，上午在台中軟體園區的Dali Art藝術廣場揭幕；粉絲排隊兩天才買到獨賣的公仔。記者黃寅／攝影
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由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF（Best Friend Forever ...
由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF（Best Friend Forever ，永遠的好朋友）為主題的「KAWS BFF Sculpture」全新創作雕塑，上午在台中軟體園區的Dali Art藝術廣場揭幕。記者黃寅／攝影
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由美國知名藝術家KAWS（中）創作，以BFF（Best Friend Forev...
由美國知名藝術家KAWS（中）創作，以BFF（Best Friend Forever ，永遠的好朋友）為主題的「KAWS BFF Sculpture」全新創作雕塑，上午在台中軟體園區的Dali Art藝術廣場揭幕；KAWS親臨現場。記者黃寅／攝影
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由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF（Best Friend Forever ...
由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF（Best Friend Forever ，永遠的好朋友）為主題的「KAWS BFF Sculpture」全新創作雕塑，上午在台中軟體園區的Dali Art藝術廣場揭幕；粉絲排隊兩天才買到獨賣的公仔。記者黃寅／攝影
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由美國知名藝術家KAWS（左三）創作，以BFF（Best Friend Fore...
由美國知名藝術家KAWS（左三）創作，以BFF（Best Friend Forever ，永遠的好朋友）為主題的「KAWS BFF Sculpture」全新創作雕塑，上午在台中軟體園區的Dali Art藝術廣場揭幕；KAWS親臨現場。記者黃寅／攝影
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由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF（Best Friend Forever ...
由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF（Best Friend Forever ，永遠的好朋友）為主題的「KAWS BFF Sculpture」全新創作雕塑，上午在台中軟體園區的Dali Art藝術廣場揭幕；KAWS剪綵時還拿手機拍攝記者者們。記者黃寅／攝影
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由美國知名藝術家KAWS（右）創作，以BFF（Best Friend Forev...
由美國知名藝術家KAWS（右）創作，以BFF（Best Friend Forever ，永遠的好朋友）為主題的「KAWS BFF Sculpture」全新創作雕塑，上午在台中軟體園區的Dali Art藝術廣場揭幕；他和中陽集團行銷企畫張聞雨合影。記者黃寅／攝影
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