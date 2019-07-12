寺廟木棟架贈台南 癌末父了心願

2019-07-12 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



簡玉美（右）和簡奉谷（左）姐弟的父親簡子明，多年前搶救木棟架，昨代父捐贈，由市長黃偉哲（中）代表接受。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

85歲宜蘭縣民簡子明，20多年前得知台中保安宮舊廟拆除改建，他花大錢搶救「二通三瓜」兩座木棟架文物，用專門房間恆濕溫保存，兩年前得知罹患癌症，交代子女捐給公家機關，女兒簡玉美決定將兩座木棟架捐贈給文化古都台南市政府，昨天由市長黃偉哲代表接受，完成病危老父的心願。

簡玉美表示，父親目前已無法言語，20多年前父親瞞著家人買下兩座木棟架，媽媽還怪他「頭殼壞掉」，但父親告訴他們，寺廟都改建為混凝土建物，讓傳統木造更形珍貴，「木棟架」是傳統廟宇建築裡的重要構件，位在梁柱的最上方，鮮少會去注意它的存在，是傳統建築的「無名英雄」。

這兩座木棟架都沒用釘子，靠著木匠巧奪天工的榫卯工藝所加工組合起來，幾根簡單的木頭，卻可以承擔整座屋面的重量。這是先人智慧令人驚嘆之處，加上一些細部雕刻與彩繪，它的工藝價值絕對不是現代鋼筋混凝土所能取代的。

簡玉美說，父親從台中買下後，運到宜蘭家中用專門房間收藏，有恆濕恆溫保存，小孩子可以沒有電扇吹，但這兩座木棟架都吹冷氣，且20年來不許家人碰觸，只能看不能摸，兩年前父親發現罹癌，就交代她捐給公家機關，因台南是文化古都，和黃偉哲是舊識，他當選台南市長後，半年前表達想將兩座木棟架贈送給台南市府典藏，完成父親的心願。

黃偉哲表示，抱著感恩的心，代表市府接受簡子明先生的餽贈，這件文物在一般人眼裡，也許只是一塊舊木料，但在關心文物的朋友眼中，這是一件無價的工藝瑰寶，這也是簡老先生終其一生最重要的收藏，未來兩座木棟架市府會妥善予以保存，並提供各大文化中心展出，作為廟宇建築文化教育推廣之用。

簡玉美的父親簡子明珍藏20多年的台中保安宮舊廟拆下的「二通三瓜」木棟架，昨代父捐贈給台南市政府。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

小檔案／「二通三瓜」 二根通梁 三個瓜筒

簡子明捐贈的木棟架屬「二通三瓜」，即由二根通梁、三個瓜筒所形成之三角形棟架，長寬高各約370公分、170公分、210公分；除通梁及瓜筒外，尚可顯見斗、拱、束隨等構件，完整保留廟宇頂部重要木構件的樣貌，可讓人從不同角度體會傳統建築的精巧，極富展示教育價值；另也有「三通五瓜」即三根通梁、五個瓜筒所組成，功能為加強穩定，將屋頂重量傳遞到梁上；大木棟架是廟宇古蹟、歷史建築等有形文化資產中不可或缺的重要建築單元，除實用功能外，更呈現雕刻、彩繪等精彩工藝美學。