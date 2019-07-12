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新北市三峽藍染節 邀外賓踩街展友邦織品

2019-07-12 19:01中央社 新北12日電

新北市三峽藍染節將於20日在三峽祖師廟前登場，瓜地馬拉、貝里斯、菲律賓等15國24名外籍人士將參與藍染特展及踩街。觀眾也可藉由特展，體驗不同國家紡織藝術的文化。

今年三峽藍染節擴大和國際接軌，配合國際合作發展基金會「地方社會發展研習班」活動，邀請外賓一起踩街。

國合會國際教育訓練處長蔡祥吾表示，推動國際文化交流與公眾外交，邀宏都拉斯等15國友邦與友好國家推動地方發展的中高階官員，來台灣參訓。

學員將瞭解政府如何凝聚在地共識，融合在地文化與風情特色，協助青農返鄉，營造地方創生，規劃策展活絡地方特色產業。

蔡祥吾說，各國學員將以母國傳統服飾，搭配台灣藍染飾品與配件，呈現多元文化風采，並於三峽歷史文物館展示各國特色手工藝品。

這次的特展作品包括中美洲、加勒比海、中東、非洲地區等傳統手工藝術品，融入原民文化特色的植物染織品、生活用品及珠鍊藝品，盼望讓市民瞭解友邦及友好國家文化特色。

剛卸任瓜地馬拉共和國駐台大使的亞谷華，其女兒亞歷杭德拉．馬洛奎（Alejandra Marroquin）今天下午也在記者會場，展示瓜地馬拉的手工編織圍巾。

三峽區長陳文俊今天表示，三峽藍染節邁入第18屆，藍染是三峽相當珍貴的文化資產，也是化學染無法取代的生活藝術文化。透過活動企圖重現染布街風華，創造品牌價值，展現古意與詩意。

活動將於20日在三峽祖師廟舉行，將邀請多名歌手演唱。

「藍染特展」系列活動自17日起至8月4日，於三峽歷史文物館展出，內容包含三峽在地工作坊、藝術家的藍染創作；「三峽職人小旅行」即日起至8月10日，搭配挽面、西服、製油、製茶等在地職人一日遊程。

藍染瓜地馬拉
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