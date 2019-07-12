搶救寺廟「二通三瓜」木棟架捐台南 癌末老人完成心願

2019-07-12 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



85歲宜蘭縣民簡子明，20多年得知台中保安宮舊廟拆除改建，他花大錢搶救「二通三瓜」兩座木棟架文物，兩年前得知罹患癌症，就交代子女捐給公家機關，他的女兒簡玉美今天捐贈給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受，完成病危老父的心願。

簡玉美表示，父親目前已無法言語，這兩座木棟架是父親20多年前用私房錢買下，曾告訴子女這是很珍貴的，「木棟架」是傳統廟宇建築裡的重要構件，它位於樑柱的最上方，一般人鮮少會去注意它的存在是，是傳統建築的「無名英雄」。靠著木匠巧奪天工的榫卯工藝所加工組合起來，幾根簡單的木頭，卻可以承擔整座屋面的重量。這是先人智慧令人驚嘆之處，加上一些巧奪天工的細部雕刻與彩繪，它的工藝價值絕對不是現代鋼筋混凝土所能取代的。

簡玉美說，當年父親從台中買下，運到宜蘭家中用專門房間收藏，有恆濕恆溫保存，小孩子可以沒有電扇吹，但這兩座木棟架都吹冷氣，且20年來不許家人碰觸，只能看不能摸，兩年前父親發現罹癌，就交代她捐給公家機關，因台南是文化古都，和黃偉哲是舊識，在他當選台南市長後，半年前表達決定將兩組珍貴的木棟架贈送給台南市府典藏，完成父親的心願。

黃偉哲表示，這兩組「二通三瓜」的木棟架文物，是簡老先生在臺中保安宮舊廟拆除時，獨具慧眼出資將木棟架保存、予以珍藏的，今天抱著感恩的心，代表市府接受簡子明先生的餽贈，這件文物在一般人眼裡，也許只是一塊舊木料，但在關心文物的朋友眼中，這是一件無價的工藝瑰寶，這也是簡老先生終其一生最重要的收藏，未來兩座木棟架市府會妥善予以保存，並提供各大文化中心展出，作為廟宇建築文化教育推廣之用。

文化局表示，所捐的木棟架屬「二通三瓜」，即由二根通梁、三個瓜筒所形成之三角形棟架，長寬高各約370公分、170公分、210公分；除通梁及瓜筒外，尚可顯見斗、拱、束隨等構件，完整保留廟宇頂部重要木構件的樣貌，可讓人從不同角度體會傳統建築的精巧，極富展示教育價值。