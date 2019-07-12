親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘇丹政變中再傳政變陰謀？軍政府鎮壓軍官的混亂局面

日韓貿易戰」的爆氣時機？日本為何此刻突襲

搶救寺廟「二通三瓜」木棟架捐台南 癌末老人完成心願

2019-07-12 14:59聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

85歲宜蘭縣民簡子明，20多年得知台中保安宮舊廟拆除改建，他花大錢搶救「二通三瓜」兩座木棟架文物，兩年前得知罹患癌症，就交代子女捐給公家機關，他的女兒簡玉美今天捐贈給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受，完成病危老父的心願。

簡玉美表示，父親目前已無法言語，這兩座木棟架是父親20多年前用私房錢買下，曾告訴子女這是很珍貴的，「木棟架」是傳統廟宇建築裡的重要構件，它位於樑柱的最上方，一般人鮮少會去注意它的存在是，是傳統建築的「無名英雄」。靠著木匠巧奪天工的榫卯工藝所加工組合起來，幾根簡單的木頭，卻可以承擔整座屋面的重量。這是先人智慧令人驚嘆之處，加上一些巧奪天工的細部雕刻與彩繪，它的工藝價值絕對不是現代鋼筋混凝土所能取代的。

簡玉美說，當年父親從台中買下，運到宜蘭家中用專門房間收藏，有恆濕恆溫保存，小孩子可以沒有電扇吹，但這兩座木棟架都吹冷氣，且20年來不許家人碰觸，只能看不能摸，兩年前父親發現罹癌，就交代她捐給公家機關，因台南是文化古都，和黃偉哲是舊識，在他當選台南市長後，半年前表達決定將兩組珍貴的木棟架贈送給台南市府典藏，完成父親的心願。

黃偉哲表示，這兩組「二通三瓜」的木棟架文物，是簡老先生在臺中保安宮舊廟拆除時，獨具慧眼出資將木棟架保存、予以珍藏的，今天抱著感恩的心，代表市府接受簡子明先生的餽贈，這件文物在一般人眼裡，也許只是一塊舊木料，但在關心文物的朋友眼中，這是一件無價的工藝瑰寶，這也是簡老先生終其一生最重要的收藏，未來兩座木棟架市府會妥善予以保存，並提供各大文化中心展出，作為廟宇建築文化教育推廣之用。

文化局表示，所捐的木棟架屬「二通三瓜」，即由二根通梁、三個瓜筒所形成之三角形棟架，長寬高各約370公分、170公分、210公分；除通梁及瓜筒外，尚可顯見斗、拱、束隨等構件，完整保留廟宇頂部重要木構件的樣貌，可讓人從不同角度體會傳統建築的精巧，極富展示教育價值。

文化局指出，大木棟架是廟宇古蹟、歷史建築等有形文化資產中不可或缺的重要建築單元，除實用功能外，更呈現雕刻、彩繪等精彩工藝美學，在體認到木棟架對於文資保存的重要意義後，市府不僅曾延聘人間國寶許漢珍司阜（對具有特殊工藝的匠師尊稱）進行大木棟架製作的技藝傳習，也製作有木棟架構件模型供作教學、典藏及展示，使大木棟架的傳統技藝得以保存延續。

簡玉美（右）與簡奉谷（左）姐弟，代癌末父親完成心願，捐贈傳統寺廟「二通三瓜」兩座...
簡玉美（右）與簡奉谷（左）姐弟，代癌末父親完成心願，捐贈傳統寺廟「二通三瓜」兩座木棟架文物給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。記者吳淑玲／攝影
分享
簡玉美代癌末父親捐贈傳統寺廟「二通三瓜」兩座木棟架文物給台南市政府。記者吳淑玲／...
簡玉美代癌末父親捐贈傳統寺廟「二通三瓜」兩座木棟架文物給台南市政府。記者吳淑玲／攝影
分享

歷史建築文物
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

u故事／維冠震倒截去雙腿 洪家益從崩潰到重生

2019-07-12 12:04

宜蘭「藝術自造祭」登場 fun玩互動裝置

2019-07-12 00:18

新北瑞芳水湳洞觀景台 360度山海全覽

2019-07-11 23:57

新北推「步旅行」 淡蘭古道美食饗客

2019-07-11 23:55

上山遇恐龍 搞笑逃命…自拍侏羅紀熱點

2019-07-11 23:54

私房景點／宜蘭員山「螃蟹冒泡」 湧泉清涼一夏

2019-07-11 23:50

王功漁火節20、21日登場 百斤蚵仔免費享用

2019-07-11 23:16

賞淡海夕照 東方禪意五行體驗

2019-07-11 13:50

宜蘭樂玩習藝 悠哉行腳

2019-07-11 13:47

種籽的奇幻之旅 千畦種籽博物館

2019-07-11 11:52

北市河濱堤壁彩繪 內湖水岸添亮點

2019-07-11 00:12

淡水「李舉人宅」古蹟失修 會勘將修復

2019-07-11 00:05
看更多

熱門文章

今晚9點生人迴避 新竹市金山街附近將舉行送煞儀式

2019-07-12 11:59

gogoro首推共享運具 桃園8月中旬將投放千輛

2019-07-11 20:19

北市通過大彎北「就地合法」 學者嘆：這市府沒救了

2019-07-11 21:16

金門秋節家戶配酒 縣府敲定8月5日金湖開賣

2019-07-11 15:18

竹南媽祖53庄大遶境 8月底睽違22年重現

2019-07-12 08:05

恐龍來啦！烘爐地回到侏羅紀 拍照打卡超夯

2019-07-12 08:18

大彎北「就地合法」北市火速通過 再加碼小降回饋金

2019-07-11 18:43

郭台銘訪視「癌症村」 鄭文燦指示草漯設安置住宅

2019-07-11 21:35

私房景點！宜蘭員山「螃蟹冒泡」 湧泉涼一夏

2019-07-12 08:55

竹市勞工學苑明開放報名 20種課程免費學習

2019-07-11 17:07

影／大吊車突故障 尖苗公路2國小陸橋改12、13日晚拆除

2019-07-11 19:38

影／嘉義「遊山玩水趣」 讓學校變成水樂園

2019-07-12 11:35

影／福隆海邊出現沙龍捲風 遊客驚呆

2019-07-11 17:45

最狂加建！員林透天厝5樓變7樓 公所勒令停工

2019-07-11 18:27

美少女拍照行銷嘉義市 黃敏惠：讓大家看見嘉義的美

2019-07-11 22:42

楊文科宣布12年國教向下延伸：新竹縣小一開始教英語

2019-07-11 16:00

中市自由停車場一樓兩治 民眾霧煞煞

2019-07-11 17:07

「海峽號」今天低調首航 福建平潭可搭船抵高雄

2019-07-11 19:46

蟲蟲危機後新問題 彰縣每年1.3萬噸死豬死雞何處去

2019-07-12 08:53

「超級南」也是「超級難」！2019台灣設計展屏東登場

2019-07-11 21:17

首都客運司機起薪最高6萬 基隆聯合徵才216個職缺

2019-07-11 15:19

遠雄海洋公園回饋鄉親 宜蘭、台東人憑證件享590元優惠

2019-07-11 17:47

牽水狀變網美道具 在地人驚：回家肩膀有沒特別重？

2019-07-12 11:31

蘇澳冷泉試營運 大眾池免費

2019-07-11 23:58

布袋前鎮代錢用在鋪路助人 車禍驟逝存摺剩2千餘元

2019-07-11 20:12

大彎北商業宅就地合法公平嗎？柯文哲：大家撈到好處

2019-07-12 12:07

斥資近9千萬元後鎮抽水站啓用 大新營區更有保障

2019-07-12 11:59

再造鳳山 打造高雄新東區

2019-07-11 23:22

193線南段第一期拓寬預計10月完工 電桿同步地下化

2019-07-12 10:12

甘蔗失寵致供需失衡 蔗農盼政府幫忙找生路

2019-07-11 16:08

金山荷花池不是秋行軍蟲 確認是相似的斜紋夜盜蛾幼蟲

2019-07-11 19:22

到烏山頭水庫看水利展填問卷 送超可愛米皂

2019-07-11 17:20

獨／回暖暖民眾喊選市長 許效舜：有機會就拚了

2019-07-12 13:56

國民黨公告新莊立委提名作業 陳明義、陳茂嘉表態爭取

2019-07-12 12:00

新北推「步旅行」 淡蘭古道美食饗客

2019-07-11 23:55

「癌症村」罹癌致死率8成？ 衛生局：統計數據沒有較高

2019-07-11 17:39

影／這個村自組女茶隊 15名女茶手考取製茶士證照

2019-07-12 13:24

oBike拆成廢鐵 北市1輛賣70元

2019-07-11 23:51

未來2年完成41處公園 新北將借鏡芬蘭經驗

2019-07-11 19:32

私房景點／宜蘭員山「螃蟹冒泡」 湧泉清涼一夏

2019-07-11 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top