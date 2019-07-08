親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

玉山氣象站 守護台灣76年

2019-07-08 23:39聯合報 記者賴香珊／南投報導

東亞最高的玉山氣象站今年滿76歲，佇立在海拔3858公尺的玉山北峰山頂，日復一日傳輸最新氣象資料，中央氣象局選在10月生日前夕，用鏡頭呈現日常運作的點滴和重要性。

玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，海拔3858公尺是全東亞最高的氣象站。 圖／...
玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，海拔3858公尺是全東亞最高的氣象站。 圖／玉山氣象站提供
分享

玉山氣象站指出，今年玉山站的紀錄短片是由「玉山行」導演楊湘文操刀，不僅拍出玉山群峰的雄偉壯闊，還有日出雲海、斗轉星移等景觀，更有氣象站內觀測人員冒低溫、冰雪風雨在站內外的工作情境。

影片開頭即以「一段碎石坡後的北峰一號」，點出玉山氣象站地址，而「南投縣信義鄉玉山北峰1號」，因「遠遠佇立在山的那一頭」，是附近唯一有人居住，但郵差無法每天爬山送達的地方，不僅是全國最高門牌號碼，更是唯一，「也沒有2號」。

玉山氣象站地址「南投縣信義鄉玉山北峰1號」，不僅是全國最高門牌號碼，更是唯一，沒...
玉山氣象站地址「南投縣信義鄉玉山北峰1號」，不僅是全國最高門牌號碼，更是唯一，沒有2號的存在。 記者賴香珊／翻攝
分享

選角上則是在玉山站服務逾25年的觀測技師謝新添，如實呈現觀測人員天未亮就起床記錄、上傳氣象資料，冒著冰風雪雨到戶外檢視儀器，但謝並非唯一，站內常態安排3名同仁採輪班制，每次上山值班一個月，承受高山的極端環境。

玉山氣象站人員冒風雪拿熱水或工具，在零下10幾度環境檢視清理儀器是家常便飯。 圖...
玉山氣象站人員冒風雪拿熱水或工具，在零下10幾度環境檢視清理儀器是家常便飯。 圖／玉山氣象站提供
分享

玉山氣象站主任林文龍說，在站內勤務不分晴雨、四季均不能中斷，憑著氣象人的紀律與堅持忍受嚴酷環境，蒐集氣象觀測資料即時傳輸下山，提供給民眾或機關單位參考，也要隨時回報供海鷗、黑鷹直升機等進行訓練或救援作業。

林文龍表示，人民生活與天氣息息相關，而直升機高山救難或訓練任務則不容許出錯，天氣就是一大要素，因此他們起飛前一定會詢問玉山氣象站，他們必須給予最即時且正確的氣象資訊，以確保人機安全，同時驗證氣象站是關鍵且必要的存在。

玉山黑鷹直升機
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

離群索居氣象人 極端環境擊不倒

2019-07-08 23:43

結合文創與農作 合興愛情車站 呈現多元樣貌

2019-07-08 23:35

台北河岸童樂會周末登場 陸上衝浪

2019-07-08 23:24

世界夢號、盛世公主 基隆港爭鋒

2019-07-08 23:13

杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00

傳承阿嬤的回憶與秘方 放棄高薪工程師工作跑去賣冰

2019-07-08 09:02

路過九份散散步 在金瓜石首間兩層樓房子喝杯咖啡吧

2019-07-08 09:01

彰化埔鹽糯米文化藝術節 縣長上菜

2019-07-07 23:54

苗栗龍鳳漁港牽罟 2千名親子同樂

2019-07-07 23:53

南投清境國小星空廊道 擬夜間開放

2019-07-07 23:42

歐風遮陽上美食 桃園貨櫃市集變潮青盛會

2019-07-07 23:26

宜蘭童玩節水秀叫好叫座 可惜無法加場

2019-07-07 23:24

仿史前獨木舟渡黑潮 昨出發

2019-07-07 23:14

全台唯一的海相化石館得不到關愛 暑假遊客稀少

2019-07-07 21:09
看更多

熱門文章

她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09

全國電力備載達16% 盧秀燕喊話中央「讓中火除役」

2019-07-08 10:32

竹山天梯沒人潮？ 將仿澳洲藍山公園設地面纜車

2019-07-08 14:08

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

婆婆鬧我？她回南部夫家 白飯+芒果還問：淋醬油嗎？

2019-07-08 11:11

影／反對農委會「堆肥中心」進駐 居民揚言誓死抗爭

2019-07-08 10:51

高雄八五大樓君鴻歇業 董座張慶輝怒斥法院急什麼？

2019-07-08 10:37

台中太平700餘無主骨骸今安座 地方得到平靜

2019-07-08 11:22

賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09

苗市大同國小無體育班 卻於全國小學籃賽奪冠

2019-07-08 09:09

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論

2019-07-08 11:24

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

影／台中大坑500隻紫斑蝶漫天飛舞 盧秀燕說「哇」

2019-07-08 12:09

樟湖國中小8月起公辦民營 派任新校長月底即退休惹議

2019-07-08 13:12

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

君鴻酒店盼資遣費納入54億法拍款 雄院：依法辦理

2019-07-08 11:38

影／仿史前獨木舟出航沖繩 今早航程過半已逾百公里

2019-07-08 10:04

搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51

君鴻歇業 董座：希望員工資遣費列入優先債權

2019-07-08 11:31

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

影／終結海砂屋 淡水東來大廈今斷水斷電

2019-07-08 13:52

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

開工動土拜拜 盧秀燕要求減香

2019-07-08 12:59

社宅預定地標售遭疑賣地圖利 中市府：依法辦理

2019-07-08 21:48

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

藍軍分裂脫黨助柯P選總統？鍾小平：將組里長後援會

2019-07-08 20:08

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

影／獅子會捐LED發光式反光背心 提升員警執勤安全

2019-07-08 15:02

杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00

美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00

考量健康及環保 澎湖老人餐食打算改用不鏽鋼餐具

2019-07-08 20:09

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

協助都更還當起仲介！城鄉局帶東來大廈居民找租房

2019-07-08 16:23

會勘梧棲路口交通改善 蔡其昌等人爭取中央2000萬元

2019-07-08 14:26

雲林埤麻大排10多年未疏濬 縣府宣布即日起清淤

2019-07-08 16:01

「反送中」效應？彰化綠營立委辦青年營報名熱烈

2019-07-08 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top