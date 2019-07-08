玉山氣象站 守護台灣76年

2019-07-08 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



東亞最高的玉山氣象站今年滿76歲，佇立在海拔3858公尺的玉山北峰山頂，日復一日傳輸最新氣象資料，中央氣象局選在10月生日前夕，用鏡頭呈現日常運作的點滴和重要性。

玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，海拔3858公尺是全東亞最高的氣象站。 圖／玉山氣象站提供 分享 facebook

玉山氣象站指出，今年玉山站的紀錄短片是由「玉山行」導演楊湘文操刀，不僅拍出玉山群峰的雄偉壯闊，還有日出雲海、斗轉星移等景觀，更有氣象站內觀測人員冒低溫、冰雪風雨在站內外的工作情境。

影片開頭即以「一段碎石坡後的北峰一號」，點出玉山氣象站地址，而「南投縣信義鄉玉山北峰1號」，因「遠遠佇立在山的那一頭」，是附近唯一有人居住，但郵差無法每天爬山送達的地方，不僅是全國最高門牌號碼，更是唯一，「也沒有2號」。 玉山氣象站地址「南投縣信義鄉玉山北峰1號」，不僅是全國最高門牌號碼，更是唯一，沒有2號的存在。 記者賴香珊／翻攝 分享 facebook

選角上則是在玉山站服務逾25年的觀測技師謝新添，如實呈現觀測人員天未亮就起床記錄、上傳氣象資料，冒著冰風雪雨到戶外檢視儀器，但謝並非唯一，站內常態安排3名同仁採輪班制，每次上山值班一個月，承受高山的極端環境。 玉山氣象站人員冒風雪拿熱水或工具，在零下10幾度環境檢視清理儀器是家常便飯。 圖／玉山氣象站提供 分享 facebook

玉山氣象站主任林文龍說，在站內勤務不分晴雨、四季均不能中斷，憑著氣象人的紀律與堅持忍受嚴酷環境，蒐集氣象觀測資料即時傳輸下山，提供給民眾或機關單位參考，也要隨時回報供海鷗、黑鷹直升機等進行訓練或救援作業。

林文龍表示，人民生活與天氣息息相關，而直升機高山救難或訓練任務則不容許出錯，天氣就是一大要素，因此他們起飛前一定會詢問玉山氣象站，他們必須給予最即時且正確的氣象資訊，以確保人機安全，同時驗證氣象站是關鍵且必要的存在。