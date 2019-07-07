參觀院生彩繪木工展 饒慶鈴感動買下9件星星作品

2019-07-07 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



天主教救星教養院的身障院生們克服肢體障礙，學習木工彩繪，即日起至7月30日在誠品書局台東故事館2樓舉辦「我也可以很美好-木工彩繪成果展」；台東縣長饒慶鈴前往參觀時，深受感動，當場買下院生創作的9件星星作品。

饒慶鈴今天表示，看到腦性麻痺的孩子也能做出跟一般人沒有什麼差異的手工藝品，讓她驚喜，所以決定買下其中9件，由院生馮世棠、戴日榮製作的「星星」作品，日後縣府舉辦活動，可以陳列在舞台展示，也是給孩子們鼓勵。

救星教養院在台東照顧腦性麻痺及多重障礙重度以上身障者，長達45年，104年成立「美好工作室」，並由院內的老師設計了許多輔具讓院生使用，如固定式的吹風機協助身障朋友將顏料吹乾，其他還有製作蝴蝶結的輔具、製作羊毛氈的輔具等，有了這些輔具的支持，身心障礙者也能完成精美作品。