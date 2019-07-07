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參觀院生彩繪木工展 饒慶鈴感動買下9件星星作品

2019-07-07 14:09聯合報 記者羅紹平╱即時報導

天主教救星教養院的身障院生們克服肢體障礙，學習木工彩繪，即日起至7月30日在誠品書局台東故事館2樓舉辦「我也可以很美好-木工彩繪成果展」；台東縣長饒慶鈴前往參觀時，深受感動，當場買下院生創作的9件星星作品。

饒慶鈴今天表示，看到腦性麻痺的孩子也能做出跟一般人沒有什麼差異的手工藝品，讓她驚喜，所以決定買下其中9件，由院生馮世棠、戴日榮製作的「星星」作品，日後縣府舉辦活動，可以陳列在舞台展示，也是給孩子們鼓勵。

救星教養院在台東照顧腦性麻痺及多重障礙重度以上身障者，長達45年，104年成立「美好工作室」，並由院內的老師設計了許多輔具讓院生使用，如固定式的吹風機協助身障朋友將顏料吹乾，其他還有製作蝴蝶結的輔具、製作羊毛氈的輔具等，有了這些輔具的支持，身心障礙者也能完成精美作品。

院長林秀花修女說，這些孩子都是腦性麻痺的孩子，雙手僵硬、手指不靈活、不能久坐、肌肉萎縮，行動不便、說話不清等，但這些身障朋友透過輔具的支持，也能展現創作才能，他們克服肢體上的不便，努力的學習，儘管每一件作品都花了很多心血才完成的，也讓身心障礙者從中獲得成就感及自信心，生活一樣可以過得美好。

天主教救星教養院的身障院生們克服肢體障礙，學習木工彩繪，台東縣長饒慶鈴買下院生創...
天主教救星教養院的身障院生們克服肢體障礙，學習木工彩繪，台東縣長饒慶鈴買下院生創作的9件星星作品。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴受邀參加救星教養院院彩繪木工成果展，她開心的與院生互動。記者羅紹平...
台東縣長饒慶鈴受邀參加救星教養院院彩繪木工成果展，她開心的與院生互動。記者羅紹平／攝影
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