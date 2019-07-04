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麻豆總爺駐村藝術家 把台灣俚語變行動藝術

2019-07-04 19:14聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市麻豆區總爺藝文中心今天起至8月25日，在紅磚工藝館舉行總爺國際藝術村林安琪「言外之意‧圖外之意」駐村成果展。今天開幕由藝術家演出由俚語演譯而成的行為藝術，親自帶領觀眾導覽解說，也分享收集俚語過程發生的趣事，林安琪也將在7月20日及27日，在紅磚工藝館進行現場行為藝術演出，歡迎民眾到現場感受本土語言與藝術碰撞出的火花，感受臺灣俚語的獨特意涵。

林安琪表示，這次展出的5件作品，特別使用12句有趣的臺灣俚語，包括現今仍常被使用的「人兩腳，錢四腳」、「西瓜偎大邊」、「一個錢打24個結」等，還有像「一粒米三桶水」，就是要珍惜資源，還有「大水袂流得石舂臼」，「破鼓好救月」，「過時賣日曆」等，以行為表演、媒體錄像、裝置藝術等形式呈現俚語字面及延伸意涵。

文化園區管理科長黃瓊瑩表示，林安琪是臺灣泰雅族後裔，畢業於加拿大西蒙菲沙大學視覺藝術系，因多重的種族、生活及教育文化洗禮，安琪的藝術創作範疇涵蓋語言、身份認同、性別、環境及社會規範等多元議題。他曾獲2016年溫哥華當代美術館新藝術家獎，2019年獲邀參與第24屆日本國際行為藝術節，同年由103位國內外申請藝術家中脫穎而出，獲選為總爺國際藝術村藝術家，於4月至7月進駐創作。

特殊的生活文化背景，造就安琪的藝術創作中隱藏著文化記憶的因子，藝術家也透過文化的衝擊，辨明了自我意識。他於2014年所發表的創作〈紋面〉，在帶著原住民輪廓的五官上，以奇異筆繪製泰雅女性紋面，以此行為藝術形式，突顯出想要定位自我及追本溯源的強烈渴望。此次在總爺的駐村創作，安琪有感於年輕世代間逐漸凋零的臺灣文化，於是探訪地方耆老運用直譯的方法，將臺灣俚語轉換成視覺語言。

台南麻豆總爺藝文中心邀請藝術家林安琪（中著黑衣者）進行台灣俚語演譯而成的行為藝術...
台南麻豆總爺藝文中心邀請藝術家林安琪（中著黑衣者）進行台灣俚語演譯而成的行為藝術展覽。圖／總爺藝文中心提供
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