和時間賽跑！網紅景點潮州日式建築群 僅剩6棟可修復

2019-07-04 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣潮州日式歷史建築文化園區，去年11月開放至今，共吸引超過4萬人次入園，民眾造訪潮州不再只是吃燒冷冰，更能在日式建築中拍美照。不過，鎮公所2010爭取文化園區第一期經費，完成3棟建築整修後，剩餘的20棟因受天氣及蟲蛀破壞，目前評估僅剩6棟有修復價值，鎮公所主任秘書王建元表示，目前建築群岌岌可危，已向中央爭取整修經費，希望能即時搶救、保存。

暑假開始，潮州日式歷史建築文化園區成了打卡熱點，民眾與日式建築以及鯉魚旗造景拍照，當起網紅、網美。而建築群的前身，是舊三工處員工宿舍，在日治時期曾做為潮州辦務署等機關使用。2010年由潮州鎮公所爭取到2450萬經費，規畫打造成為文化園區，先就其中3棟建築進行整修，去年開放參觀。

3棟建築中，第1棟為旅遊資訊中心，第2棟為日式小屋，第3棟為展覽館。其中日式小屋保本身就是一件展示品，民眾可以透過導覽，認識日式建築的特殊工法，包括新鬼瓦、雨淋板、鳥目、壓帶、竹編牆等。展覽館除了展出三工處的歷史外，目前還有抗日領袖林少貓的特展。