夏季限定景色 金山牡丹蓮盛開茶消暑

2019-07-03 19:13 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山區清水農地牡丹蓮盛開，粉色花朵搭配鮮綠的蓮葉畫面相當美麗，還有牡丹蓮可以入茶、蓮子還可以食用。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山區清水農地牡丹蓮盛開，粉色花朵搭配鮮綠的蓮葉畫面相當美麗，還有牡丹蓮可以入茶、蓮子還可以食用，當地農友採用友善耕作，讓遊客將牡丹蓮帶回不論是欣賞還是品嚐都可以很安心。

金山區清水農地蓮花季開跑，每年六月至八月底是清水農地牡丹蓮盛開的季節，總面積約四公頃，座落於清水農地、磺清大橋周邊及台2線40.5公里旁，算是一處夏季季節限定景點，目前時序進入七月，金山蓮花田裡牡丹蓮正值盛開，路過的遊客都被綻放的蓮花給吸引住。

遊客說，幾乎每年都會過來看，一年只有一次的限定美景很吸引人駐足觀賞，現在花正再開，下個月就會全部盛開，走進蓮花田裡，怎麼拍照都很漂亮。

地主柯小姐說，粉色的牡丹蓮與綠的葉瓣呈現強烈的對比，綻放的花瓣開的比臉還要大隨風擺盪，讓人看了身心靈很放鬆，另外牡丹蓮不僅可觀賞，還是可以多利用有經濟價值的花類，蓮子可以煮湯、蓮蓬可以熬茶夏天飲用清心退火，是相當消暑的天然茶飲。

清水農地還是候鳥過境相當喜愛的休憩地，當地農夫為了生態保育採取友善耕作，而農田裡可以看見許多魚蝦蟹，所以經常可以看到鳥類出沒覓食，現在又是牡丹蓮盛開，暑假親子親水、生態之旅經過北海岸，不妨可停下腳步觀賞蓮花盛況，享受蓮茶消暑天然無負擔。