月薪23K 台東延平鄉徵「驅猴人」

2019-07-03 15:36 中央社 台東縣3日電



台灣獼猴。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影 分享 facebook 台東縣延平鄉公所以月薪2萬3100元僱用「驅猴人」，工作內容巡邏全鄉農田放鞭炮嚇阻彌猴。鄉公所說，現在猴子看到人才會怕，面對潑猴農業為害，這「也是最後的方法了」。

鳳梨進入採收期，山上的猴子搶先採收，只挑甜的，沒有裂果的，挑剩下的才輪到農民採收。台東縣延平鄉朱姓農民今早到鳳梨園，四處都是猴子啃過的鳳梨；他說，種了3000棵鳳梨，套袋時剩下1200顆，現在成熟了，猴子又來搶。

台東猴害嚴重，農民幾乎束手無策，延平鄉公所於是甄選專職驅猴人，工作項目內容「驅趕獼猴、降低農作物損害」。

延平鄉公所產業觀光課長許鴻文說，山地鄉台灣獼猴為害嚴重，只能採取人道驅離，最好的方法就是放鞭炮，但是農民很忙，無法整天待在田裡守候，因此由鄉公所聘人放鞭炮趕猴子，因為「猴子看到人站在那邊才會有所顧忌」。

許鴻文說，驅猴臨時工名額1人，每月薪資新台幣2萬3100元，只要是延平鄉民都可應徵，工作地點在鄉公所指定地點，或是有農民申請。報名期間7月4日到12日；雇用期間自17日到8月31日。

許鴻文說，台灣獼猴繁殖相當快，每塊農田都有超過2個家族以上的猴群，1個家族數量都在10隻以上。猴子除了青梅太酸不吃外，台東農作物包括臍橙、鳳梨，水蜜桃、釋迦、木瓜、玉米都會吃。最可惡的是猴群有時不是真正要吃東西，而是咬了一口就丟。

許鴻文說，驅猴人負責兩項工作，首先設置固定式鞭炮，在天微明即開始使用，直至天全黑才能停止，在乾季時則要提防火災。設置地點最好是在猴群進入農園的路徑上，並隔一段時間就換位置，或設置2組以上，以阻擋猴群進入農園，避免猴群找到閃躲入園的角落。

其次是人力驅趕，在農作物採收季及農作成熟期前加強巡邏，必要時輔以鞭炮、彈弓等器具，必須要讓猴群有害怕的效果，且驅趕猴群至較遠距離，以防猴群躲在隔鄰樹林中，等人一離開即又入園取食。

另外，驅猴人還得不定時前往農園，尤其是在獼猴覓食時間或季節，以免猴群摸清楚人類出現的規律性，而學會伺機入侵農墾地。台東縣農業處粗估，台東縣獼猴分佈以東河鄉、卑南鄉、延平鄉、太麻里鄉及海端鄉為多，保守估計有3萬多隻，因此今年補助這5個鄉鎮，每個鄉5萬元。