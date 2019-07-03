大膽島觀光夯 文創酒、紀念T每月賣100萬元

2019-07-03 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



大膽島紀念T恤搶手。 圖／縣府觀光處提供 分享 facebook

大膽島開放觀光4個月，平均每月2千多名遊客登島，也帶來觀光商機，當中以文創酒跟紀念T恤賣最好，每月可賣約100萬元；金門縣長楊鎮浯表示，警察的象徵是鴿子，和平的象徵也是鴿子，希望觀光處與警察局聯手開發文創商品。

大膽島是「戰地祕境中的祕境」，距離金門約1萬2000公尺，距離廈門約4400公尺，戰略地位重要。隨著兩岸關係緩和，縣府在2014年正式接管。

大膽島的文創酒熱賣，這款陶瓷瓶身，上面還寫著三民主義統一中國的字樣，採限量購買。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

縣府觀光處長丁健剛表示，大膽島今年3月1日正式開放觀光，除大陸及港、澳人士不接受申請，其餘國人及外國籍人士皆可登島，採預約制，每天以150人為上限，自3月1日大膽島開放觀光迄6月30日止，登島遊客約8147人，總營收約1200萬，其中門票約850萬，文創品也有350萬進帳。

觀光處說，島上賣得最好的文創商品就是文創酒跟紀念T恤，幾乎登島的民眾都會買，但也因為實在太熱賣，文創酒還採限量購買，每人只能限購2瓶。

開放期間除一般上島遊程，也和救國團合作辦理了兩梯次的勇闖大膽島實境解謎體驗活動，另也接受大膽老兵志工上島，除找尋昔日的營區據點，也作環境整理，重現島上同窗同島一命的精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康