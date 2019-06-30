「原」味呈現 泰雅藝術家彩繪長庚科大廊道

2019-06-30 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



原民圖騰躍上牆！藝術家米路．哈勇受長庚科技大學邀請，於校園牆面上彩繪16族原住民各族特色意象，包括泰雅族紋面特色、達悟族的海洋特色，米路．哈勇表示，這次很榮幸能在校園中彩繪這麼大一件作品，希望原民精神讓更多民眾了解、認識原住民文化。

長庚科大原住民教育中心組長王亞妮表示，民國86年就設立原住民教育中心，包括提供學雜費全免、提供工讀零用金等，十足照顧原住民籍學生。當時在教室外8面牆，以原住民壁畫來裝飾，但已經過20年，色彩褪去斑駁，而現在原住民組也增加到16族群，希望藉由翻新，讓師生更瞭解原住民族文化意涵。

王亞妮因緣際會認識了米路．哈勇，他擅長分割畫面，用色塊展現畫風，因此邀請他來長庚科大進行作畫，同時也讓校園增添新景點。米路．哈勇表示，壁畫的主題是「原生台灣 生生不息」，自己和團隊成員黃皓哲、黃偉哲、林庭恩，耗費7天時間、結合16族群各自特色完成。

牆面顏色五彩繽紛，可看見從山景延伸到海景。米路．哈勇解釋說，裡頭結合各族文化，包括泰雅族紋面特色、布農族八部合音，另外達悟族也和海洋息息相關，就以波浪代表他們的族群，為了了解各族特色，米路．哈勇事前也做足功課，希望帶領學生認識自己的族群外，其他學生也能理解原民特色、各族文化。