感念已故畫家郭柏川 南美館辦回顧展

2019-06-29 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



已故台南知名畫家郭柏川在66年前提出在台南設置美術館的理念，因此台南市美術館特別策畫「透明的地方色—郭柏川回顧展」，並在今天舉辦開幕式，策展人蔣伯欣表示，期待藉由展示郭柏川文獻檔案，呈現其在戰後台南畫壇的拓荒與領導地位。

行政院長蘇貞昌趁今天開幕儀式前，與台南市長黃偉哲、文化部次長蕭宗煌、南美館董事長黃光男、榮譽董事長陳輝東，以及館長潘襎陪同下參觀南美館。郭柏川的女兒郭為美說，60多年前父親就希望在台南設置美術館的遺願終於實現，心中感到十分歡喜、感恩。

策展人蔣伯欣表示，這次規畫郭柏川回顧展，除了肯定郭柏川老師推動創作、畫會、教學等藝術運動的貢獻，和彰顯郭柏川繪畫作品的現代美學與藝術創見之外，也希望以展示郭柏川文獻檔案，呈顯其在戰後台南畫壇的拓荒與領導地位，並詮釋出這位重量級的畫壇巨匠在台灣與東亞藝術史上的跨域定位。

南美館指出，郭柏川在台南出生，赴日習畫，首位任教北平藝專，足跡遍及台南、台北、東京、滿洲、北京，作品匯通東西，表現特異，創作出豐富的東亞跨文化色彩。戰後回台，郭柏川在1952年創辦台南美術研究會，提倡成立台南市美術館並積極奔走。