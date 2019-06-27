海科館今起展示35種世界各地珍稀兩棲、爬蟲類動物

2019-06-27 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



國立海洋科技博物館今天起到10月27日，舉行「登陸。作戰-兩棲爬蟲動物特展」，展出35種世界各地珍稀兩棲與爬蟲類動物，從早期遠古活化石魚類開始、經兩棲類，進一步演進到蛙類、水棲爬蟲與陸棲爬蟲類的過程，搭配標本、化石、攝影作品及傳統兩棲爬蟲類等文化意象，簡介兩棲爬蟲的多樣世界與當今的生態危機。

海科館表示，展區分為規畫時光隧道區、兩棲動物展示區、池沼濱水區、重回海洋區、稱霸陸地區、攝影展與標本文物區、保育教育區、活動區等。以生態棲地為背景，規畫淺顯易懂的生態之旅。

展出的動物包括龍魚、恐龍魚、魟魚、火箭魚、彈塗魚、肺魚、六角恐龍（蠑螈）、台灣青蛙、角蛙、霸王角蛙、海蟾蜍、樹蛙、澤巨蜥、鱷龜、擬鱷龜、楓葉龜、側頸龜、蛇頸龜、鱷魚、豬鼻龜、岩岸島蜥、鱷蜥、陸龜、球蟒、豹紋守宮、鬃獅蜥、草原巨蜥、高冠變色龍、巴西龜、綠鬣蜥、犀牛鬣蜥、食蛇龜等。

展覽主題規畫從早期遠古活化石魚類開始、經兩棲類，進一步演進到蛙類、水棲爬蟲、陸棲爬蟲類的過程。搭配標本、化石、攝影作品及傳統兩棲爬蟲類等文化意象，從物種的演化史述說起，簡介兩棲爬蟲的多樣世界與當今的生態危機。搭配海洋科技博物館的豐富館藏，提供親子人夏日一個兼具可愛又知性的去處。