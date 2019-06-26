救救父母的腰圍！小三學生暑假當小管家

2019-06-26 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市「家庭健康小管家，腰家人健康一夏」計畫，邀請台中市小學3年級學生透過暑假作業學習單，扮演「小管家」，幫家長量腰圍、調配餐盤菜色，維持家人健康體態。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 財團法人千禧之愛健康基金會與台中市政府衛生局合作，今天推出「家庭健康小管家，腰家人健康一夏」計畫，邀請台中市小學三年級學生透過暑假作業學習單，扮演「小管家」，幫家長量腰圍、調配餐盤菜色，維持家人健康體態。

今天的活動由衛生局長曾梓展、何厝國小校長許金城到場與小朋友一起量腰圍，宣導千禧之愛健康基金會提出的「腰圍八九十，健康常維持」口號，也就是男性腰圍推持在90公分以下、女性在80公分以下。

千禧之愛健康基金會說，基金會成立13年，推出「腰圍八九十，健康常維持」口號，透過量腰圍健康入促進、預防三高，105年起配合各縣市國小暑假作業，並且規畫「我的餐盤」彩繪學習單等，讓小朋友幫家長量腰圍，一起做健康管理，今年共有16個縣市的國小響應。

衛生局長曾梓展說，台中市去年13歲以上民眾，過重及肥胖率33.8%，雖相較全國36.2%低，為全國及六都第二瘦，但仍有1/3肥胖，且許多慢性病如高血壓、糖尿病都與肥胖有關，呼籲市民重視肥胖對健康的危害，從小及從家庭做起，透過「健康小管家」培力活動，管理家人的腰圍及餐盤，並養成動態的生活型態。