陶藝家張桂維佛館展天目茶碗 色澤樣貌獨一無二

2019-06-24 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



籌備3年半時間，陶藝家張桂維的「相‧無相」天目茶碗創作展即起在佛陀紀念館展出，曾在2015年成功燒製出金絲兔毫碗的他，這次呈現大銀輝油滴、金彤油滴、金絲兔毫、原礦天目、麁相天目五大系列，色澤樣貌均是獨一無二。

「天目茶碗」源於宋朝，張桂維運用不同的釉料配方及火候嘗試研發，呈現的不只是工藝技術，還有超卓的意境。

張桂維表示，他汲取易經、道家陰陽虛實等觀念進行創作，從當中的微小處開啟智慧，即使沒能悟道，也能成為養分。他特別捐贈「金絲兔毫禪定缽」作品給佛陀紀念館，作為永久典藏。

張桂維表示，天目茶碗的原料和配方的比例均遵循傳統古法，當中牽涉到氣候、濕度、溫度，因此每一個燒製成功的茶碗，可說都是因緣聚合，老天爺賞的。

他也說，每個茶盞就是一個禪，品茶當下的意境，才有禪味。宋代著名書畫家黃庭堅「兔毫金絲寶碗，松風蟹眼新湯」所描述的意境即讓他嚮往不已，但文獻或世界各地博物館都沒有兔毫金絲寶碗傳世，因此他透過不斷的實驗，2015年成功燒製出金絲兔毫碗。