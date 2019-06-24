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陶藝家張桂維佛館展天目茶碗 色澤樣貌獨一無二

2019-06-24 11:16聯合報 記者王昭月╱即時報導

籌備3年半時間，陶藝家張桂維的「相‧無相」天目茶碗創作展即起在佛陀紀念館展出，曾在2015年成功燒製出金絲兔毫碗的他，這次呈現大銀輝油滴、金彤油滴、金絲兔毫、原礦天目、麁相天目五大系列，色澤樣貌均是獨一無二。

「天目茶碗」源於宋朝，張桂維運用不同的釉料配方及火候嘗試研發，呈現的不只是工藝技術，還有超卓的意境。

張桂維表示，他汲取易經、道家陰陽虛實等觀念進行創作，從當中的微小處開啟智慧，即使沒能悟道，也能成為養分。他特別捐贈「金絲兔毫禪定缽」作品給佛陀紀念館，作為永久典藏。

張桂維表示，天目茶碗的原料和配方的比例均遵循傳統古法，當中牽涉到氣候、濕度、溫度，因此每一個燒製成功的茶碗，可說都是因緣聚合，老天爺賞的。

他也說，每個茶盞就是一個禪，品茶當下的意境，才有禪味。宋代著名書畫家黃庭堅「兔毫金絲寶碗，松風蟹眼新湯」所描述的意境即讓他嚮往不已，但文獻或世界各地博物館都沒有兔毫金絲寶碗傳世，因此他透過不斷的實驗，2015年成功燒製出金絲兔毫碗。

佛光山副住持慧倫法師表示，這次「相‧無相」展出主題比擬禪的境界，藝術家一開始創作追求形貌與目的，是有所求的，但經歷這些過程後，便進入無所求的境地。陶藝學會理事長謝志銘讚歎張桂維創作用心，從相、無相中回到原點，將宇宙萬象涵括在作品中。

張桂維創作的金絲兔毫敞口茶碗。圖／人間社提供
張桂維創作的金絲兔毫敞口茶碗。圖／人間社提供
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張桂維為了這次展覽，準備3年半時間，希望將最好的作品呈現給大眾。圖／人間社提供
張桂維為了這次展覽，準備3年半時間，希望將最好的作品呈現給大眾。圖／人間社提供
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