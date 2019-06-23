比宮崎駿更夢幻！ 朝聖老街裡的電影場景

2019-06-23 08:00 聯合新聞網 網路溫度計



電影裡的場景真實出現在眼前，是在夢幻也不過的事了。在臺灣也有不少古色古香老街跟商圈，成為電影的取景地。下次去逛老街除了品嚐美味的小吃，張大眼睛尋找電影的足跡吧！

臺灣其實有許多歷史悠久的的老街跟城鎮，保留古色古香的建築，吸引電影劇組到此拍攝，也讓不少海外觀光客朝聖。這些受到觀光客歡迎的老街、商圈都有各自的特色，不論是魅力、服務或整潔，各方面都要讓民眾感到舒適才行！經濟部中小企業處日前舉辦的2019績優商圈的評選活動出爐，有哪些得獎的優秀老街和商圈，同時也被劇組相中，成為經典到不行的電影場景呢？小編就來幫大家整理～

九份老街／神隱少女、悲情城市

提到九份，大家最常聯想到就是《神隱少女》裡湯婆婆的油屋！有不少日本觀光客來臺灣，特別愛到九份的「阿妹茶樓」，就是來尋找這個宮崎駿的場景。

不過事實上，宮崎駿本人曾經直接否認《神隱少女》是來過九份得到的靈感。之所有會有個謠言，是旅遊業者為了吸引更多年輕人前來觀光想出的噱頭，沒想到不只台灣人相信，連不少日本人也信以為真，因為九份的山城特色，確實和動畫的幾幕很相似。

真正在九份拍攝過的電影，是《悲情城市》、《多桑》，記錄了九份昇平戲院過往的輝煌時光，懷舊氛圍不但讓電影工作者愛來這取景，走進九份的觀光客深受這種新舊並存的魅力吸引。

九份。圖擷自 新北旅客FB 分享 facebook

九份商圈的懷舊式建築、依山而建的特色茶樓形成獨特的景致，將文化、歷史、氣候、地景、建築加以融合，塑造出無法仿製的獨特性，因此在經濟部中小企業處舉辦的2019績優商圈票選活動中，九份超過了同樣具有歷史氛圍的大稻埕，得到了魅力特色商圈的第一名！

深坑老街／大釣哥

在電影《大釣哥》裡，藍正龍扮演年輕時擔任武術老師的豬哥亮，片中教拳的地方，就是新北市深坑老街！深坑老街除了有知名的麻辣臭豆腐，舊式紅磚瓦巴洛克式洋樓建築，也吸引不少旅客前來體會這種時代感。

深坑老街。圖擷自 新北協拍中心 分享 facebook

目前老街的樣貌大多都是日據時期興建的，地板上的磨石和拼磚也頗具看頭。看看電影裡這種復古的服裝造型，完全和深坑街景無違和啊！

深坑老街。圖擷自 新北協拍中心 分享 facebook

許多老街和市集都是從廟宇周邊發展起來的，但是攤販和觀光客越來越多，人潮帶來的髒亂問題也更加嚴重。不過觀光客們愛來深坑，除了能夠品嚐深坑特色美味的「豆腐料理」，更重要的是環境乾淨整潔，帶小朋友來逛街也很舒適。在今年的2019績優商圈票選活動中，深坑商圈也不意外地拿下環境整潔類第一名，第二名則是南庄桂花巷、第三名是新竹內灣和台中美術園道商圈。

三義水美商圈／小城故事

三義的街道兩旁雕刻店林立，幾乎有一半的鄉民依木雕業為生。由鍾鎮濤、林鳳嬌主演的電影《小城故事》，故事就是講述以雕刻工藝傳承為背景的小人物故事，劇中也有片段是在三義拍攝。

三義木雕。圖擷自 苗栗縣政府 分享 facebook

以傳統工藝木雕聞名「水美商圈」，近年來也結合新科技提供遊客服務，像是商圈導覽地圖、提供免費Wi-Fi等，讓遊客便捷、輕鬆逛商圈，也因此獲得友善服務商圈的第一名！同樣也獲得友善服務肯定的，還包括新北投溫泉商圈以及天津路服飾商圈。

三義木雕。圖擷自 苗栗縣政府 分享 facebook

除了老電影《小城故事》，三義還有一處被網友認證，宛如宮崎駿動畫的超好拍的鐵路秘境－「三義舊山線鐵道」。老舊的鐵路筆直延伸，沒有盡頭沒有護欄，美的不切實際。也有網友認為，山線鐵路根本是日本動漫大師新海誠的「追逐繁星的孩子」場景真實呈現，當然也被列為網美的私房清單！

這三個老街、商圈你都去逛過了嗎？下次試著用導演的角度，帶著相機去這些電影景點朝聖吧！

►點我看更多厲害的老街商圈

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>>沒朝聖過=IG白用！原來這些內建濾鏡的老街都曾是電影場景【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

【延伸閱讀】

巷子內的隱藏美食讓年輕人瘋狂！台灣5大秘境商圈你逛過沒？

來老街只會喝擂茶？在地人才懂的內灣必吃「隱藏版」美食

小朋友的放電天堂！十大網友力推適合全家共遊的商圈

誰說老街了無新意？內灣老街結合AI、實境解謎超新奇