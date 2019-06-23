環保柴燒窯進駐 老糖廠檢車庫變工藝所

2019-06-23 02:01 中央社 台南22日電



十鼓仁糖文創園區將日治時期留下的舊糖廠「檢車庫」進行改建，打造成有環保柴燒窯的炊煙工藝所。 （十鼓文創提供） 分享 facebook 十鼓仁糖文創園區將日治時期留下的舊糖廠「檢車庫」進行改建，打造成為有環保柴燒窯的炊煙工藝所，並邀請陶藝家進駐創作，提供遊客陶藝體驗課程。

十鼓文創副總經理楊有文今天受訪時表示，十鼓文創進駐車路墘糖廠至今十餘年，在園區內大量栽種樹木及各類植物；加上舊糖廠原生種的樹木、植物生態非常豐富，自然汰換下來的樹木枝幹數量龐大。因此有創立柴燒窯及陶藝工藝所的想法，希望能發揮循環經濟的概念。

楊有文表示，評估後將設置地點選在舊糖廠時期用來維修五分車及道班車的「檢車庫」，經過整理讓這棟由鐵軌軌道彎曲而建設出的建築煥然一新，並建造一座環保柴燒窯。

陶藝家吳聖興表示，這座環保柴燒窯歷時2個月建造完成，主建構由兩種耐火係數不同的耐火磚組成；再搭配拱形磚、斷熱磚及原礦土，以雙層方式進行建造，是一座保溫性極高，且會呼吸的環保柴燒窯。

吳聖興指出，此窯使用柴燒時，在攝氏1300度極高溫窯燒過程中，可減少大量添柴約30%，不產生大量黑煙就可達到同樣效果。

楊有文表示，園區已邀請吳聖興駐點進行陶藝創作，將以手作、創意及十鼓意象為設計主題出發點。作品將優先使用在園區內的空間創作，未來也有機會開發成周邊紀念商品。另外，在每週五、六、日開設陶藝體驗DIY課程，開放工藝所供遊客進行陶板成形或手拉胚等課程體驗。