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世界級新地標…「台中綠美圖」9月動工 111年完工

2019-06-19 23:21聯合報 記者喻文玟余采瀅／台中報導

「台中綠美圖」終於決標，8棟方盒子建築物，在水湳經貿園區的公園裡打造美術館、圖書...
「台中綠美圖」終於決標，8棟方盒子建築物，在水湳經貿園區的公園裡打造美術館、圖書館。 圖／台中市建設局提供
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繼國家歌劇院後，台中打算再創世界級新地標的「台中綠美圖」，發包卻3次流標，經檢討決標文件、召開工程說明會，近日決標， 建設局長陳大田昨確定今年9月動工，111年完工啟用。規畫已久的「豐富專案」從國際金融服務園區改為生技產業園區，今年重新定位「運動產業園區」，要興建豐原國民運動中心，預計110年5月動工。

這兩項台中的重大建設都已歷經3位市長、超過5年規畫時程，最近終於有眉目。

「台中綠美圖」在水湳經貿園區，前市長胡志強透過國際競圖，由日本知名建築師妹島和世規畫全世界第一棟「美術、閱讀二合一的建築」，大量運用玻璃、輕鋁材質，外觀就像金屬擴張網有「輕、飄、流動」的感覺。

陳大田指出，3度流標主因是中央前瞻計畫，讓全國大型公共工程缺工；其次妹島設計、造型外在有金屬，國內營造廠較無信心，經溝通後把部分特殊材質改為通用材質，盧團隊第4度公開招標，同步積極拜訪國內Ａ咖的營造單位。

總經費38億 會在盧市長任內完成

調整部分材質並未影響「台中綠美圖」結構、外型，總經費38億元，預計今年9月開工，會在市長盧秀燕任期內完工，預計民國111年11月底。

「台中綠美圖」在水湳園區中央公園北端，基地面積約2.6公頃，建築有通透性，高度12米至48米不等，造型或圓或方， 1棟行政大樓、3棟是美術館、4棟是圖書館，1樓入口挑高公園。

立法委員江啟臣（中）與台中市議員張瀞分、陳本添、王朝坤等人會勘「豐富專案」用地。...
立法委員江啟臣（中）與台中市議員張瀞分、陳本添、王朝坤等人會勘「豐富專案」用地。記者余采瀅／攝影
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位在豐原區的「豐富專案」占地5.51公頃，胡志強執政時規畫為「金融服務專用區及商業區」，前市長林佳龍任內定位為「生技產業園區」，盧秀燕上任後重新定位為「運動產業園區」發展，其中豐原國民運動中心列核心優先施作。

「豐富專案」優先建運動中心 110年動工

豐原國民運動中心占地約0.58公頃，規畫3層樓，一樓游泳池、社皮里活動中心，2樓體適能中心、韻律教室與兒童運動中心，3樓羽球場、籃球場與桌球室等，總經費約4億100萬元，預計今年8月規畫設計、110年動工、112年完工營運；立委江啟臣說，隨政權更迭這塊土地停滯4年，未見任何進展，期待「豐富專案」能就此啟動。

建築胡志強生技
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