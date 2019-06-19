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新北特色公園 戲水噴泉好涼！

2019-06-19 00:03聯合報 記者胡瑞玲／新北報導

新北八里左岸公園水霧廣場，只要經過感應點，地面就會噴出大量水霧。圖／新北市高管處...
新北八里左岸公園水霧廣場，只要經過感應點，地面就會噴出大量水霧。圖／新北市高管處提供
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夏日炎炎，又到了玩水季節，新北市府在八里左岸公園水霧廣場及汐止星座公園，提供大小朋友玩樂的戲水噴泉，讓民眾能享受玩水的清涼快感。

八里左岸婚紗廣場以自然、幸福的主題概念進行景觀營造，「水霧廣場」為必到景點，只要經過感應點，地面就會噴出大量水霧，在炎熱夏日中為民眾消暑；民眾也能沿著沙灘曲線的木棧道悠閒散步，或坐在棧道旁的景觀階梯，欣賞八里左岸怡人的山水河岸景色，若肚子餓了，旁邊的八里老街有各式特色小吃可以品嘗。

新北汐止星光橋旁的星座公園有一處戲水噴泉，每天上午8點到下午6點，整點時噴泉都會...
新北汐止星光橋旁的星座公園有一處戲水噴泉，每天上午8點到下午6點，整點時噴泉都會噴水15分鐘。 圖／新北市高管處提供
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汐止星光橋旁的星座公園也有一處戲水噴泉，每天上午8點到下午6點，整點時噴泉都會噴水15分鐘，讓民眾能戲水消暑，周遭還有星座地景、兒童遊具、沙坑、洗腳池等遊樂設施，讓民眾盡情玩樂。

新莊中港大排旁的「塭仔底溼地公園」噴泉，從5月起開放民眾使用，讓喜愛玩水的小朋友...
新莊中港大排旁的「塭仔底溼地公園」噴泉，從5月起開放民眾使用，讓喜愛玩水的小朋友有個安全玩水的地方。圖／新北市水利局提供
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此外，新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的中港大排旁「塭仔底濕地公園」噴泉，也從5月起開放使用，噴水池從5月開放到9月30日止，開放時間為每周二到日，早上7點半、10點會各噴水5分鐘，而下午的5點到晚上7點，會各開放噴水15分鐘，周一進行設備維護，不開放使用。

新北市高灘地管理處表示，嚴酷夏日，歡迎市民朋友全家前往同樂，但陽光紫外線強，戲水時必須注意防曬並補充水分。

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