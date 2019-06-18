綠瀑祕境求空靈美照 結果網美變亡美

2019-06-18 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市大肚山地瓜田間綿延逾百公尺、高約3公尺的「綠瀑」祕境，在網美穿上白衣坐在其上，背景是藍天白雲，拍出綠瀑空靈照一夕爆紅，結果民眾爭相模仿踩踏、坐臥其上拍照，不但植被因此枯死，綠瀑東禿一塊、西禿一塊，美景不再，爆滿人潮也讓地瓜田遭殃，有網友直言「不妥、大殺風景」，地主最後立起「私人土地，請勿入園」牌示警告。

陳姓網友說，他經過網路搜尋，找到「綠瀑」祕境，但他到場後很傻眼，發現有遊客為網美照，直接踩踏靠近路旁的綠瀑往上，走到上方的地瓜田，然後走到綠瀑中間，直接踩踏狀似漫步，或直接坐臥在「綠瀑」上當模特兒，而拍照者為了求取藍天白雲的好角度，直接踩在地瓜田，覺得為了求美照而傷害到植物，真的很不妥、大殺風景。

「綠瀑」祕境位於台中市龍井區大肚山區，當地因地瓜田間的土隴高約3公尺，有茂密的植被攀附其上，綿延超過一百公尺，遠觀若一整片的「綠瀑」傾瀉而下，相當壯觀，而網路流傳的網美照，網美穿著白衣，坐在綠瀑之上，並且應襯著藍天白雲，讓綠瀑祕境一夕爆紅。